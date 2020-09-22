EBA tv 22 Eylül 2020 ders programı (Güncel)

22 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

22 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

22 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA ŞİFRESİ ALMA, YENİ ŞİFRE NASIL OLUŞTURUR?



İki farklı şekilde şifre oluşturabilirsiniz.



a) "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile:



Bir defaya mahsus olmak üzere "EBA Hesabı Oluştur" butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifresi belirlenebilir. Bunun için:



"EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıkla.



E-Okul bilgilerini girdikten sonra "Giriş" butonuna tıkla.



EBA hesabın için yeni şifreni oluştur. Kendinin ya da veline ait e-posta adresini ve telefon numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.



Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu sisteme gir ve "Gönder" butonuna bas.



Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik no ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girebilirsin.



Güvenlik kodunu girip ve "Gönder" butonuna bastığında Ana Sayfa ekranına ulaşacaksın



EBA TV'ye buraya tıklayarak giriş yapabilirsiniz.



EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI





İki farklı şekilde şifre oluşturabilirsiniz.a) "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile:Bir defaya mahsus olmak üzere "EBA Hesabı Oluştur" butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifresi belirlenebilir. Bunun için:E-Okul bilgilerini girdikten sonra "Giriş" butonuna tıkla.EBA hesabın için yeni şifreni oluştur. Kendinin ya da veline ait e-posta adresini ve telefon numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu sisteme gir ve "Gönder" butonuna bas.Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik no ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girebilirsin.Güvenlik kodunu girip ve "Gönder" butonuna bastığında Ana Sayfa ekranına ulaşacaksın

Öğrenciler öğretmenlerinin aracılığı ile evlerinde EBA TV üzerinden eğitimlerini sürdürüyor ister ilkokul, ister ortaokul isterse de lise olsun. EBA TV üzerinden eğitimlerini sürdüren öğrenciler için ders programları açıklanmış durumda. İlkokul, ortaokul ve lise ders programları olarak açıklanan bilgilere bakarak şekillendirebilirler. EBA TV ilkokul izle, EBA TV ilkokul yayın frekansı, EBA TV 24 Mart Salı günü yayın akışı, EBA Şifresi nasıl alınır, tek kullanımlık EBA girişi, EBA TV frekans ayarlama, EBA frekans ayarlama, EBA TV ilkokul saatleri, EBA TV ortaokul saatleri, EBA TV yükle, TRT Okul frekans 2020, televizyondan EBA TV nasıl açılır, EBA TV indir, TRT izle EBA TV, EBA ilkokul gibi soruların cevapları burada.EBA TV TRT - EBA TV'nin yayın programını açıkladı ve EBA TV ders programları da Twitter üzerinden duyuruldu. Milyonlarca öğrenci şimdi EBA TV'nin hangi frekans üzerinden yayın yapacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Mart'tan itibaren yayın yapacağı EBA TV'nin frekans bilgileri ve detaylar haberimizde…TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.4. sınıflar ve Hazırlık sınıfları için Pazartesi – Cumartesi günleri dahil hergün 8:30 – 20:20 arası istenilen saatte "Canlı Ders" açılabilir. Okulunuzun size özel oluşturduğu canlı ders saatlerini öğrenmek için TC Kimlik Numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.Yaşadığınız ili ve bulunduğunuz sınıf seviyesini seçerek 22 Eylül itibari ile Canlı Ders yapılabilecek saat aralıklarını öğrenebilirsiniz.Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.Uydu: TURKSATKanal: Trt Eğitim HD/1/2/3Frekans: 12083 H 13750SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.