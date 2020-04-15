EBA TV 15 Nisan ders programı

Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık arada öğrenciler 15 Nisan tarihinde derslerine odaklanarak çalışmalar gerçekleştirebiliyor. 15 Nisan ders programına bakarak öğrenciler o gün hangi dersler mevcut ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar ile korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler, ilk derslerini EBA üzerinden işledi. Van'da eğitim öğretim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders ile televizyon karşısına geçti. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020'de okulların tatil edilmesi ile bugün televizyon başına geçen öğrenciler, derslerini TRT-EBA'dan takip etti.





Masada oturarak tablet, televizyon, akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden çalışmaların gerçekleştirilebileceği gibi tekrarları da mevcut. Ders programı için haftalık programlar halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sistem yürütülmeye devam ediyor.



TRT EBA TV ile ilgili detaylar burada:



TRT EBA TV İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

EBA TV'yi televizyondan izlemek istemeyen öğrenciler internet üzerinden de derslere erişim sağlayabilecek. TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan TRT EBA TV, uzaktan eğitim için hazır hale getirildi. TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de derslerin takip edilebileceğini duyurdu. Öğrenciler







EBA TV FREKANS BİLGİLERİ



Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.



Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750



EBA TV 15 NİSAN İLKOKUL DERS PROGRAMI VE YAYIN AKIŞI







EBA TV 15 NİSAN ORTAOKUL DERS PROGRAMI VE YAYIN AKIŞI







EBA TV 15 NİSAN LİSE DERS PROGRAMI VE YAYIN AKIŞI







EĞİTİM HANGİ KANALDA?



TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.

EBA TV YAYINLARININ TEKRARI VAR MI?



Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.



Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.



EBA TV DERSLERİNİ HANGİ ÖĞRETMENLER ANLATIYOR?



Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.







15 Nisan tarihinde öğrencilerin derslerini yapması için TRT EBA TV yayın akışı belli oldu. Bu yayınlarda ders programlarını takip ederek öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için büyük önem taşıyor. Gerektiğinde derslerin tekrarları ile de izleyerek kaçırmadan müfredata uygun eğitimin gerçekleşmesi oldukça önemli. Bu 15 Nisan TRT EBA ders programı sayesinde gerçekleşen yayınların nasıl izleneceğine dair yazılar ve görsel olarak da yayında. Öğrenciler okullarına gidemese bile TRT EBA TV'den uzman öğretmenleri sayesinde ders programlarına uyarak çalışmalarını gerçekleştirebilir.Masada oturarak tablet, televizyon, akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden çalışmaların gerçekleştirilebileceği gibi tekrarları da mevcut. Ders programı için haftalık programlar halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sistem yürütülmeye devam ediyor.TRT EBA TV ile ilgili detaylar burada:EBA TV'yi televizyondan izlemek istemeyen öğrenciler internet üzerinden de derslere erişim sağlayabilecek. TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan TRT EBA TV, uzaktan eğitim için hazır hale getirildi. TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de derslerin takip edilebileceğini duyurdu. Öğrenciler http://www.eba.gov.tr/ intenret adresine girerek internetten mobilden ve tabletten ders içeriklerini izleyebilirler.Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.

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