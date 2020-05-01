EBA şifre alma sayfası, şifremi unuttum ne yapmalıyım

EBA sisteminin şifresini unutan öğrencilerin sorunlar yaşayabileceği yakın zamanda ortaya çıkmıştı. Yapılan adımlara rağmen bazı öğrenciler EBA şifre alma veya şifremi unuttum ne yapmalıyım? sorularını birbirlerine sorarak cevap aradılar. Sanal eğitimin ülkemize sunduğu en büyük fırsat ise öğretmen ve öğrencileri dünyada yaşanan teknolojik devrime erken uyum sağlamaya yöneltecek olmasıdır. Bu günden itibaren öğretmenlerimiz dersleri teknolojiyi etkin kullanarak işlemek zorunda kalacaklardır. İşte EBA şifre yenileme, yeni şifre alma adımları..."EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.Açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıkla.TC Kimlik Numaranı gir.Bir doğrulama yöntemi seç.e-Postayı seçtiysen:Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve "Gönder" butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.Cep telefonunu seçtiysen:Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve "Gönder" butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.EBA cep uygulamasına AppStore ve Google Play Store üzerinden indirilecek uygulamalarla da erişilebiliyor. EBA'ya giriş yapmak için öğrencilerin hesap oluşturması gerekiyor.Pandemi haline gelen Corona virüsü sebebi ile okullarda ara verilen eğitime, öğrencilerinde eğitimlerinden uzak kalmaması adına TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim olarak devam ediyor. 23 Mart 2020 tarihinde yayına başlayan ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar da devam edecek olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile eğitimdeki birçok içeriğe ulaşmak mümkün. İlk, orta ve lise okullarındaki ve Milli eğitim Bakanlığının müfredatında ki içerikler dâhilinde EBA üzerinden onlarca video ve faydalı eğitim içeriği ile sınavlara hazırlanılabilir. Peki uzaktan eğitim için kullanılabilen EBA sistemine öğrenci girişi nasıl yapılır? Bu konu özellikle milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu sorularınızın cevabını ise aşağıda liste halinde sıraladık.- EBA sayfasına girilir.- Sağ üstte bulunan menüyü seçerek tıkladıktan sonra, çıkan ekranda öğrenci girişi seçilir.- "EBA hesabı oluştur" tıklanır.- Gelen ekrana bilgiler girilir.- Ardından şifre oluşturulur.- Bundan sonraki aşamada yeni şifre ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz.Eğitim Bilişim Ağı olan EBA' ya giriş şifrenizi unutmanız durumunda çok basit şekilde sadece TC. Kimlik numaranız ile şifrenizi geri alabilmeniz mümkündür. Aşağıda vermiş olduğumuz sıralamayı takip etmeniz dahilinde şifrenize yeniden ulaşabilirsiniz.- "EBA Giriş" ekranında Öğrenci butonunu seçerek başlamalısınız işleme.- Karşınıza çıkacak olan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" butonuna basın.- TC Kimlik Numaranı gir.- Bir doğrulama yöntemi seç.- Eğer e- postayı tercih ettiyseniz sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve "Gönder" butonuna bas.- Ancak sisteme kayıtlı herhangi bir e-posta adresin bulunmuyorsa bu durumda öğretmeninden ya da velinden tek kullanımlık şifre edinerek ardından "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünü tıkladıktan sonra buradan yardım alarak şifreni yeniden oluşturman mümkün.- Sonraki aşamada ise e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.- Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.- Eğer cep telefonunu seçtiysen bu defa da sisteme kayıtlı olan cep telefonu numarasını gir ve "Gönder" butonuna bas.- Ancak sisteme kayıtlı herhangi bir cep telefonu numaran yoksa bu defa da öğretmeninden ya da velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" kısmından destek alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin.- Son olarak cep telefonuna gelen doğrulama kodunu istenilen bölüme gir ve "Gönder" butonuna bas.- Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.