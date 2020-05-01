EBA sdk init failed 14 hatası nedir, nasıl çözülür! EBA yardım

Sdk init Failed 14 Hatası EBA üzerinden alanlar telaş etmemeleri gerekiyor. Bu hata çok sık görülen bir hata türü değildir. EBA uygulamasının geliştiricileri kısa süre içerisinde gelecek güncellemelerle bu hatayı tamamen ortadan kaldıracaklar. Hatayı çözebilmek için uygulamayı yeniden kurmayı deneyebilirsiniz. Genellikle eksik ve hatalı dosyalardan Sdk init Failed 14 isimli hata mesajı meydana gelebiliyor.

01 Mayıs 2020 16:02
EBA sdk init failed 14 hatası nedir, nasıl çözülür! EBA yardım
Sdk init Failed 14 ne demek, nedir? gibi çok fazla soru soruluyor. Bu hatanın sebebini ve ne anlama geldiğini merak edenler oldukça fazla. Biz her hata çözümü içeriğimiz'de öncelikle hatanın sebebini ve ne anlama geldiğini öğrenin diyoruz. Bunu dememizin sebebi siz hatayı bilmeden çözümünü bulamayacağınız için. Bundan dolayı'da artık hataların artık ne anlama geldiği araştırılmaya başlandığını görüyoruz.
SDK INIT FAILED 14 HATASI NEDİR?




Bu hatanın genelde 2 sebebi olabiliyor. Bu iki durumu ortadan kaldırdığınız zaman artık bu hatayı almadan rahatlıkla EBA Canlı Derse bağlanabilirsiniz.

Sebep 1: EBA Canlı Derse bağlanırken üst üste Derse Katıl'a tıklayıp EBA Canlı Ders uygulamasının birkaç defa açılması.

Sebep 2: EBA Canlı Ders Uygulamasını bilgisayarınıza kurarken bilgisayarınızda çalışır vaziyette Anti-Virüs programı olması. Bazı anti-virüs programları kurulumda EBA Canlı Ders programı dosyalarının eksik yüklenmesine sebep oluyor. .dll ile başlayan hataların alınma sebeplerinden birisi de bu.

ÇÖZÜMLER



Çözüm 1: Öncelikle Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile görev yöneticisi açılır. Buradan aktif vaziyette çalışan EBA Canlı Ders uygulamaları varsa bunlar sonlandırılır. Bu işlemin bir başka yolu da bilgisayarı kapatıp açmaktır.

Çözüm 2: Birinci çözüm işe yaramamışsa ve hala aynı hatayı almaya devam ediyorsanız kurulum aşamasında sorun yaşamışsınız demektir. Bunun çözümü için öncelikle denetim masasından programlar bölümünde kurulu olan EBA Canlı Ders uygulamasını kaldırınız. Daha sonra C:Program Files (X86) veya C:Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı Ders klasörünü siliniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Anti-Virüs programınızın korumasını devre dışı bırakın. Varsa yine bilgisayarınızda güvenlik duvarı onu da devre dışı bırakın. Bu işlemleri yaptıktan sonra EBA Canlı Ders uygulamasını EBA'dan Uygulama İndir butonunu kullanarak indirip yeniden kurun. (Varsa daha önce indirdiğiniz dosyadan da kurabilirsiniz.) Bu işlemi yapıp canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda artık "Sdk init Failed-14" hatası almayacaksınız.



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