Eba puan vermiyor hata çözümü, nasıl yapılır (EBA neden puan vermiyor)

EBA puan vermiyor hatası bir süredir öğretmenler tarafından dile getirilen bir durum olarak belirtiliyordu. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve EBA puan vermiyor durumu devam ederken hata çözümü ve nasıl yapılır konularında EBA neden puan vermiyor aşılmaya çalışılıyor. Bir süre öncesine kadar izlenen videolardan puan toplanabiliyordu ancak puan toplama durdu. Bu sebeple EBA neden puan vermiyor, EBA puan vermiyor hata çözümü, EBA puan vermiyor nasıl yapılır bilgilerini içeren haberimizi okuyabilirsiniz...





EBA PUAN VERMİYOR HATA ÇÖZÜMÜ











EBA PUAN VERMİYOR NASIL YAPILIR?











Puanların öğretmen veya öğrenci hanesine geç işlendiği durumlar önceki haftalarda da olsa da 31 Mayıs sonrasında puanların hiç işlenmemeye başladığı söyleniyor. Bu durumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Öğretmenlerin soru ve sınav hazırlaması, öğrenci raporlarını kontrol etmesi gibi aktivitelerinde puan verilmeye halen devam edilse de diğer aktivitelerinde puan verilmiyor. Sorunun teknik bir sorun mu olduğu yoksa EBA'da puanlama sisteminde bir güncellemeye mi gidildiği konusunda bir bilgi yok. EBA'da gerçekleştirilen proje, ödev gibi çalışmalar sonucunda öğrencilerin ve öğretmenlerin kazandıkları puanlar bugünlerde hanelerine işlenmiyor. Öğretmenler ve öğrenciler internet ortamında oluşturulan bazı gruplarda buna yönelik yorumlarda bulunuyorlar. Okuldaki sıralamalarda üstte yer almak isteyen öğretmenler EBA kullanım sıklıklarını arttırarak puanlar kazanmaya çalıştı. Bu durum puanlamanın amacına da hizmet ederek EBA'nın daha aktif kullanılmasına katkıda bulundu. Öğrencilerinde puanlandığı sistemde son dönemde problemler olmaya başladı. EBA NEDEN PUAN VERMİYOR?



30 Mayıs akşamına kadar Eba'da mesleki gelişim gruplarında öğretmenler yaptıkları paylaşımlar beğeni alınca, yorum yapılınca , anketlerine oy kullanılınca, açtıkları tartışma konularına beğeni ve yorum yapılınca ve etkinliklerine Eba tarafından puan verilmekteydi. Ancak 31 Mayısa geçilen saatlerde Eba sadece belli çalışmalara puan verip özellikle öğretmenlerin en çok vakit geçirdiği gruplarda yapılan hiçbir çalışmaya puan vermemeye başladı. Daha önceleri de Eba'da yaşanan yoğunluk ve teknik sıkıntılardan dolayı puanlar daha sonra yükleniyordu. Ama bu defa öğretmenler yaptıkları çalışmalardani öğrenci raporlarından, sınav ve soru hazırlamaktan, çalışma göndermekten, sınav göndermekten puanları hemen yüklenirken gruplarda yapılan paylaşımlara hiçbir şekilde puan vermiyor. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Bu şekilde yapılmasının nedenini ve sebebini tüm öğretmenler merakla beklemektedir.



Şuan için sadece soru ve sınav hazırlama, öğrenci raporlarını kontrol etme vb gibi şeylere puan vermeye devam ediyor. Puanlama sistemini gelecekte nasıl olacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok

Her zamanki uygulamaları yapan öğretmenler ve öğrenciler, bazı gruplarda EBA'nın puan vermediğini, yaptıkları görevler karşılığında alınan puanların sisteme düşmediğini söylüyor. Peki, EBA neden puan vermiyor. Öğrenciler ve öğretmenler neler düşünüyor?30 Mayıs akşamına kadar Eba'da mesleki gelişim gruplarında öğretmenler yaptıkları paylaşımlar beğeni alınca, yorum yapılınca , anketlerine oy kullanılınca, açtıkları tartışma konularına beğeni ve yorum yapılınca ve etkinliklerine Eba tarafından puan verilmekteydi. Ancak 31 Mayısa geçilen saatlerde Eba sadece belli çalışmalara puan verip özellikle öğretmenlerin en çok vakit geçirdiği gruplarda yapılan hiçbir çalışmaya puan vermemeye başladı. Daha önceleri de Eba'da yaşanan yoğunluk ve teknik sıkıntılardan dolayı puanlar daha sonra yükleniyordu. Ama bu defa öğretmenler yaptıkları çalışmalardani öğrenci raporlarından, sınav ve soru hazırlamaktan, çalışma göndermekten, sınav göndermekten puanları hemen yüklenirken gruplarda yapılan paylaşımlara hiçbir şekilde puan vermiyor. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Bu şekilde yapılmasının nedenini ve sebebini tüm öğretmenler merakla beklemektedir.

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