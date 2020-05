EBA puan arttırma hilesi var mı?

EBA üzeride puan kazanmak ve arttırmak mümkün. EBA sistemi öğrenciler için oluşturulmuş bir polatform olup puan ceşitli rozetler kazanılarak öğrenmeyi daha zevkli hale getilrebiliyorsunuzç. EBA puan hilesi aramalarının ne kadar ciddi seviyelere geldiğini görmekteyiz. Konuyla ilgili olarak puan hilesi yapmanın doğru olmadığını ve sistemi puan kazanma yöntemlerini doğru bir şekilde kullanarak puanlar kazanmalarını tercih ettiğimizi söylemeliyiz. EBA Puan Yükseltme sisteme giren öğrenci ve öğrentmenlerin çeşitli yollarla etkinliğini artırmak ve uygulamayı kullanmalarına teşvik etmek için tasarlandı. Bu şekilde ancak bazen EBA Puan hilesi var mı? diyerek bu şekilde de puan artırmaya çalışılıyor. En mantıklısı herhangi bir hileye başvurmadan puan sistemine tabi olmaktır. Oyunların çocuklar üzerindeki gizemli etkisini gören bakanlık oyunlara ait sıralama, puanlama, rozet uygulamalarını Eba'ya entegre etmiş ve çocukların ilgisini bir anda sisteme çekmeyi başarmış olmaktadır.Eğitim gören kişiler daha çok puan ve rozet kazanmak için de bu davranışı sürekli tekrarlamaktadır. Bu durumda Eba sıkıcı bir yer olmaktan çıkıp çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri bir sisteme dönüşmüştür.Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) puan kazanmanın belli başlı iki yolu vardır,Öğrenci, EBA'nın "Duvar" alanında paylaşım yaparak ve etkileşime girerek, bu sayede EBA Portfolyo'suna katkıda bulunarak puan kazanabilir.Öğrenci, EBA sayfalarında sorular çözdüğünde ve ödevlerini tamamladığında puan kazanabilir.Öğrencinin "EBA'da Ne Yaptın?" bölümünde geçirdiği zaman kendisine herhangi bir puan kazandırmaz fakat bu bölümde EBA'da yaptığın çalışmaların kayıt altında tutulması sayesinde onları gözden geçirebilme imkanın var, böylece bu alanda geçireceğin süre boyunca derslerini tekrar ederek daha başarılı bir öğrenci olacaksın.Bir kez daha tekrar etmekte fayda var, Eğitim Bilişim Ağı'nda hızlıca puan kazanmaya odaklanmak yerine aktiviteleri sindirerek, keyfini çıkararak ve öğrenerek tamamlamanın neticesinde puan kazanmak sana daha çok fayda sağlayacaktır.1-Her gün giriş yapma; ebaya giriş yaptığınız her gün için 1 puan verilir ve evet bu puan çok azdır ve bizi tatmin etmez.2-Okuldaki tüm şubeleri kendinize ekleyin:bu çok işinize yarayacak.Gruplar-şube ekle sekmesinden okulunuzda olan tüm şubeleri kendinize ekleyin.3-Raporlar:En çok puanı raporlar sekmesinden kazanacaksınız.Raporlara girin ve kendinize eklemiş olduğunuz okulun tüm şubelerinin çalışma raporlarını görüntüleyin.24 saatte bir her şube için 5 puan kazanırsınız.Ayrıca öğrencileri bireysel olarak incelerseniz her öğrenci için 1 puan kazanırsınız.4-Çalışma Gönderme; ünitelerde yer alan çalışmaları sınıflarınıza gönderin.Her gönderdiğiniz çalışma için 4 puan alırsınız.5-GrupKurma ve Çalışma gönderme:Peki az sınıfa giriyorum,çalışma göndererek fazla puan alamıyorum diyorsanız ne yapmalı?Grup oluşturacaksınız arkadaşlar.Örneğin 20 kişilik bir sınıfı her gruba 1 kişi koyarak 20 farklı grup oluşturacaksınız.Normalde 1 sınıfa gönderecek olduğunuz çalışmadan toplam 4 puan alacakken,1 sınıfı 20 gruba bölerek 20*4=80 puan kazanacaksınız.6-Çalışmayı Listeye ekleme:EBA da varolan çalışmaları listeye ekle deyip liste oluşturuyoruz.Oluşturduğumuz her liste için 4 puan7-Öğrenci portfolyosuna katkı: Öğrencilerin portfolyosuna girip,öğretmen görüşleri sekmesinden öğrenci hakkında görüş bildiriyoruz.Her öğrenci için 2 puan kazanıyoruz.8-Ders akışları;ders akışı sekmesinden soru oluşturabiliyoruz.Oluşturduğumuz her soru için 5 puan kazanıyoruz.9-Mesleki Gelişim;Mesleki gelişim sekmesinden var olan gruplara katılıyoruz.Grupta yaptığımız her paylaşım için 4 puan alıyoruz.Grup Kurma ve Çalışma gönderme: çok az sınıfa giriyorum, çalışma göndererek bir türlü fazla puan alamıyorum ne yapmalıyım?Grup oluşturun örneğin 30 kişilik bir sınıfı her gruba 1 kişi koyarak 30 farklı grup oluşturun. Normalde 1 sınıfa gönderecek olduğunuz çalışmadan toplam 4 puan alacakken,1 sınıfı 30 gruba bölerek 30*4=120 puan kazanacaksınız.Görmüş olduğunuz; yukarıdaki yöntemleri uygulayarak EBA sistemi üzerinden puan kazanma şekli ile puan kazanabilirsiniz. Tüm öğretmenlerimize başarılar dileriz