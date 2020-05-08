eba.gov.tr internet nasıl yüklenir?

Eba resmi internet sitesi için kullanımda internet nasıl yüklenir bilgileri doğru açıklamayla ortaya çıktı. Yapılan duyuruda eba.gov.tr internet yüklemesine ilişkin ücretsiz destek bulunıyor. EBA Canlı ders internet yiyor mu gibi ne kadar internet yediği de çoklukla merak edilenler arasında. Sınırlı internet paketi olanlar bu konuyu düşünürken GSM operatörleri ücretsiz internet paketi yüklenmesini sağlıyor ve internet yiyor mu sorusunun cevabı anlaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet veren kuruluşlarla anlaşarak 3 GB'lık ücretsiz internet erişimi sağladı. Yani 'Ben Türkiye'nin bir kasabasındayım, köyündeyim ve ücretsiz olarak Türkiye'nin en iyi ders anlatan öğretmenlerinin bazılarından tekrar tekrar dinlemek istiyorum, soru sormak istiyorum' diyen herkes buna ulaşabilecek. Bu eğitim içerikleri eba.gov.tr'den görülebilir. Ayrıca 444 0 632 nolu telefondan da 24 saat erişip bu konularla ilgili her türlü soru sorulabilir.

08 Mayıs 2020 13:20
eba.gov.tr internet nasıl yüklenir?
EBA sistemi üzerinde yapılan değerlendirmelede internet yüklemesi yapılarak da kullanılabiliyor. İnternet nasıl yüklenir detaylarının yanı sıra hangi operatörlerde var gibi değişik sorulara da yanıt bulabilirsiniz. EBA internet paketi çok yer mi diyerek yapılan aramaların yoğunluğu göze çarpıyor. İnternet paketi ile EBA kullanıcılarının aklında aynı soru var. Bunu sebebi internet paketlerinin sınırlı olabilmesi. Bunun için ücretsiz internet paketleri EBA da ne kadar internet yiyor diye düşünmeden kullanılabilir. Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı 07.05.2019 itibarıyla hizmete sunuldu. 
TURKCELL VODAFONE VE TÜRK TELEKOM'DAN ÜCRETESİZ 3 GB PAKET

Bu kapsamda Türkiye'deki operatörlerden Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mobil internet bağlantısını kullanan EBA kullanıcıları içeriklere her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlayacak. Bu kapsamda, Vodafone abonelerinin bu anlaşmadan faydalanabilmeleri için gerekli sistem tanımlamaları Vodafone tarafından otomatik yapıldı.

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GSM operatöründe herhangi ek bir başvuru sürecine ihtiyaç duyulmadan EBA'ya 3 GB ücretsiz erişim gerçekleşecek. Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler. Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.

VODAFONE'DAN EBA İÇİN 3 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Vodafone, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB'in verdiği 3 GB'ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyor

TÜRK TELEKOM'DAN EBA İÇİN 8 GB İNTERNET

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları protokol çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler" açıklamasında bulundu.



TURKCELL'DEN EBA İÇİN 3 GB İNTERNET

Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplamda 6 GB'a çıkartma kararı aldı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB'lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP'teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA'nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam edecek.

Sabit internet kullanıcılarını da EBA giriş için destekleme kararı alan Turkcell, EBA erişimlerinde kotayı kaldırmasının yanı sıra fiber kullanıcılarının platforma erişimlerinde hızını 100 MBit'e yükseltiyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan , "Devletimizin aldığı doğru kararlar ile yeni tip koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza ve el birliği ile yeneceğimize inancım tam" dedi.



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