EBA çöktü mü? EBA Neden açılmıyor

EBA çöktü mü, neden açılmıyor? Uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenci, EBA üzerinden derslerini görüntüleyebiliyor. EBA'ya erişim sorunu yaşayan öğrenciler, sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladılar. EBA erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler neler? Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor?

30 Kasım 2020 12:18
EBA çöktü mü? EBA Neden açılmıyor
EBA çöktü mü? EBA ne zaman düzelecek? EBA neden çöktü? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, bugün EBA'ya erişim sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından "EBA çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
EBA'ya girmeye çalışan öğrencilerden bazıları 'Mapping verisi alınamadı' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

EBA sistemine ara ara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Erişim sıkıntısının yoğunluktan dolayı olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili MEB'den resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

"MAPPING VERİSİ ALINAMADI" NE DEMEK?

Bağlantı yapmaya çalışan öğrencinin eğitim sistemi sunucularına ulaşamadığını veya verileri alamadığını söyleyen bir mesaj.

EBA GİRİŞ HATALARININ NEDENİ?

EBA giriş hatalarının başlıca nedenleri şu şekildedir:

* Sunucu yoğunluğu
* İnternet yoğunluğu
* Çok sık giriş denemeleri
* Kullanıcının bağlantısının kesilmesi
* İnternette oluşan kopmalar
* Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar
* Kullanıcıya yapılan engelleme

Diğer Haberler

Atletico Madrid'in dikkat çeken serisi! Atletico Madrid

Atletico Madrid'in dikkat çeken serisi!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Rusya Milli Takım

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Rusya
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
Alanyaspor, Beşiktaş maçına rekor için çıkacak Aytemiz Alanyaspor

Alanyaspor, Beşiktaş maçına rekor için çıkacak
'Gaziantep'in zor deplasman olduğunu herkes kabul etti' Gaziantep FK

"Gaziantep'in zor deplasman olduğunu herkes kabul etti"
Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünü mutlu geçti Beşiktaş

Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünü mutlu geçti
30 Kasım Pazartesi iddaa tahminleri Futbol

30 Kasım Pazartesi iddaa tahminleri
Eba puan vermiyor hata çözümü, nasıl yapılır (EBA neden puan vermiyor çözüm) Gündem

Eba puan vermiyor hata çözümü, nasıl yapılır (EBA neden puan vermiyor çözüm)
EBA online deneme sınavı, EBA YKS mini deneme sınav Gündem

EBA online deneme sınavı, EBA YKS mini deneme sınav
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
2

İzmit Belediyespor'un Avrupa maçlarına Kovid-19 engeli
3

Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
4

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'e katılamıyor
5

Ana okullarında uzaktan eğitime geçildi
6

Bergama Belediye'de 4 futbolcunun Kovid testi pozitif çıktı
7

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
8

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında açıklama
9

Voleybolda Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması ertelendi
10

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
yukarı ok