EBA çöktü mü? EBA ne zaman düzelecek? EBA neden çöktü? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, bugün EBA'ya erişim sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından "EBA çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.EBA'ya girmeye çalışan öğrencilerden bazıları 'Mapping verisi alınamadı' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...EBA sistemine ara ara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Erişim sıkıntısının yoğunluktan dolayı olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili MEB'den resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.Bağlantı yapmaya çalışan öğrencinin eğitim sistemi sunucularına ulaşamadığını veya verileri alamadığını söyleyen bir mesaj.EBA giriş hatalarının başlıca nedenleri şu şekildedir:* Sunucu yoğunluğu* İnternet yoğunluğu* Çok sık giriş denemeleri* Kullanıcının bağlantısının kesilmesi* İnternette oluşan kopmalar* Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar* Kullanıcıya yapılan engelleme