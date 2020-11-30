EBA canlı ders uygulaması indir PC bilgisayar

EBA canlı ders gerektiğinde öğrencilerin kullanabileceği canlı ders uygulaması PC üzerinden de kullanılabilir. Sebeplerinin yanı sıra EBA canlı ders iEBA uygulamasını telefonunuza indirerek dersleri canlı olarak takip etme imkanına sahipsiniz. Tek yapmanız gereken EPA'nın uygulamalarını adımları takip ederek indirmek. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. EBA cep uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

30 Kasım 2020 12:24
EBA canlı ders uygulaması indir PC bilgisayar
EBA canlı ders için indirmeniz gereken herşeyi bilgilendirme amaçlı olarak sizlere sunuyoruz. Akıllı telefon tablette kullanmanın yanında bilgisayarınız ile de canlı ders uygulaması indir diyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulaması EBA TV indirmek için adımları takip edein. Böylelikle EBA TV üzerinden akıllı telefonunuz sayesinde yararlanabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; CANLI DERS için de uygulama üzerinden yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur.
EBA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

EBA cep uygulamasına AppStore ve Google Play Store üzerinden indirilecek uygulamalarla da erişilebiliyor. EBA'ya giriş yapmak için öğrencilerin hesap oluşturması gerekiyor.

ANDROID TELEFONLAR İÇİN EBA UYGULAMASI LİNKİ

https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.eba.hesap

IPHONE İÇİN EBA UYGULAMASI İNDİR LİNKİ

https://apps.apple.com/tr/app/eba/id1207256037?l=tr




EBA TV CANLI SINIF UYGULAMASI NEDİR?

EBA ağı üzerinden hizmet verecek uygulama, öğrencile ve öğretmenlere uzaktan erişim ile etkileşimli bir ders fırsatı sunuyor. 13 Nisan pazartesi günü LGS sınavına hazırlanan 8. sınıflar ve YKS'ye girecek olan 12. sınıflar EBA portalı üzerinden canlı sınıf uygulamalarına ulaşabilecekler. Yayınlanan eğitim videolarını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.

EBA TV CANLI SINIF UYGULAMASINI BAKAN ZİYA SELÇUK ANLATTI


BAKAN SELÇUK'TAN CANLI SINIF UYGULAMASI AÇIKLAMASI

EBA'nın internet sitesinde; EBA uygulaması canlı ders Okul yöneticiniz tarafından açılacak canlı sınıf bilgilerine EBA uygulama canlı ders EBA Sayfam alanından ulaşabilirsiniz. Bakan Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha fazla öğrencinin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:



"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet EBA uygulaması canlı ders kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."



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