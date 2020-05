EBA Canlı ders uygulaması açılmıyor, ne yapmalıyım! EBA canlı dersi nasıl açarım?

EBA Canlı derse giriş yapabilmek için saat sınırı getirildi. Ders saatleri hakkındaki düzenleme ile birlikte canlı ders uygulamasının açılmaması nendeniyle saatlerini konrtol etmelisiniz. Öğrencilerin yaşayacakları sorunların önüne geçmek için yeni bir uygulamaya geçildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri artık belirlenen saatlerde sisteme erişime sağlayabilecek. Günlük programın dışında kalan öğrenciler, sisteme giriş için kendi saatlerini bekleyecek. Peki, EBA'yı bugün kaçıncı sınıflar kullanabilecek? İşte EBA giriş saatleriÖğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.Uydu: TURKSATKanal: Trt Eğitim HD/1/2/3Frekans: 12083 H 13750İki farklı şekilde şifre oluşturabilirsiniz.a) "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile:Bir defaya mahsus olmak üzere "EBA Hesabı Oluştur" butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifresi belirlenebilir. Bunun için:E-Okul bilgilerini girdikten sonra "Giriş" butonuna tıkla.EBA hesabın için yeni şifreni oluştur. Kendinin ya da veline ait e-posta adresini ve telefon numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu sisteme gir ve "Gönder" butonuna bas.Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik no ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girebilirsin.Güvenlik kodunu girip ve "Gönder" butonuna bastığında Ana Sayfa ekranına ulaşacaksın"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi deTURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir. Çocuklarımızın LGS ve YEKS başarısı elbette önemli. Ancak bugün önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumaktır.Bu süreçte LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin öncelikle kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenmeleri, başarıya odaklanmaları, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürmeleri ve yaptıkları çalışmaların yeterliliğini ölçmeleri gibi becerilere sahip olmaları gerekmektedir. 8.ve 12.sınıf öğrencilerini başarıya götürecek olan beceriler bu becerilerdir. Bugünden itibaren MEB tarafından kendilerine sağlanmış olan eğitim içeriklerini kullanarak tıpkı okuldaymış gibi her gün düzenli olarak çalışan ve çalışmayı aksatmayan öğrenciler istedikleri hedefe kolaylıkla ulaşacaklardır.Sanal eğitimin ülkemize sunduğu en büyük fırsat ise öğretmen ve öğrencileri dünyada yaşanan teknolojik devrime erken uyum sağlamaya yöneltecek olmasıdır. Bu günden itibaren öğretmenlerimiz dersleri teknolojiyi etkin kullanarak işlemek zorunda kalacaklardır. Bu nedenle öğretmenlerimizin çağa ayak uydurabilmeleri için eğitime verilmiş arada öğrencilere sunulan programları izleyerek ve teknolojik alanlardaki eksiklerini gidermek üzere çalışmaya yönelmeleri gerekecektir.Hatice Yılmaz EBA ve TRT aracılığıyla devam edecek olan uzaktan eğitimi şu şekilde değerlendirdi;"İnsanın aklına ister istemez iyi de Türkiye sanal eğitime hazır mı sorusu geliyor? "Digital 2019 in Turkey" ismiyle yayınlanan rapora göre Türkiye nüfusunun %72'si internet kullanıcısı. İnternet kullanıcılarının çok büyük çoğunluğu da elli beş yaşın altındaki kişiler. Başka bir ifade ile günümüz veli ve öğrencileri. Ancak yine de tüm öğrencilerin internet eğitimine erişebileceğini iddia etmek mümkün değil. Sanal eğitimin televizyon aracılığı ile desteklenecek olmasının internete erişim konusunda yaşanacak açığı kapatacağını düşünüyorum. Sanal eğitim konusunda asıl sorun veli ve öğrencilerin bu eğitimi ne kadar ciddiye alacakları konusunda yaşanacak gibi görülüyor. Veli ve öğrencileri sanal eğitime hazırlamak için medyaya, MEB'e ve özellikle okullara ve öğretmenlere büyük iş düşecek gibi görülüyor. Medya eğitimin aksamaması için yapacağı yayınlara sanal eğitimin önemine dikkat çekmeli. MEB veli ve öğrencilerden beklentilere yönelik bilgilendirmeler yapmalı. Okullar ve öğretmenler, veli ve öğrencileri ile iletişime geçerek öğrencilerini yapılan eğitimi sonucunda ölçme değerlendirme yapılacağı açıklanırsa yeni sistemin öğrenciler üzerinde yaptırım gücü artacaktır.