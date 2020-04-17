EBA Canlı Ders (Sınıf) nasıl olacak? EBA Canlı Ders oluşturma

EBA ağı üzerinden hizmet verecek uygulama, öğrencile ve öğretmenlere uzaktan erişim ile etkileşimli bir ders fırsatı sunuyor. 13 Nisan pazartesi günü LGS sınavına hazırlanan 8. sınıflar ve YKS'ye girecek olan 12. sınıflar EBA portalı üzerinden canlı sınıf uygulamalarına ulaşabilecekler. Yayınlanan eğitim videolarını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.



EBA TV CANLI SINIF UYGULAMASINI BAKAN ZİYA SELÇUK ANLATTI



EBA Canlı sınıf oluşturabilir ve bu sınıflarda dersleri öğrenebilirsiniz. Yapılan çalışmalar neticesinde ders işlemek için EBA TV ekranlarından ücretsiz olarak okul müfredatları Milli Eğitim Bakanlığı'nca gösteriliyor. Derslere eba tv canlı sınıf nedir, eba tv canlı istiyorum, eba tv sınıf oluşturma gibi seçenekler sayesinde yapacağınız tercihlerle canlı sınıf oluşturabilirsiniz.LGS ve YKS'ye hazırlanan 8.ve 12. sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle canlı canlı ders işleyip soru çözebilecekler. Peki, EBA Canlı Sınıf Uygulaması nasıl açılır? Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili bir simülasyon videosu hazırladı.EBA'nın internet sitesinde; Okul yöneticiniz tarafından açılacak canlı sınıf bilgilerine EBA Sayfam alanından ulaşabilirsiniz. Bakan Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.Daha fazla öğrencinin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."