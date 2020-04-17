EBA canlı ders ne zaman başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) canlı sınıf uygulaması başlatıldığını ve pilot çalışmaların ardından kademeli olarak Türkiye genelinde başlayacağını duyurmuştu. MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından, EBA canlı sınıf nasıl açılır? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlıyor? soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin pazartesi günü kullanımına açılacak olan EBA canlı sınıf uygulamasının simülasyon videosu ve Konunun teknik detaylarının anlatıldığı teknik uzman röportajı linkler şeklinde paylaşıldı.Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflarda okuyan 1 milyon 700 bin dolayında, lise son sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.Pilot uygulama kapsamında, 1000'in üstünde sınıf derslere canlı bağlanacak.Bakanlıkça ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor.Bu süreçte TRT-EBA kanallarında özellikle 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.