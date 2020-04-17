EBA canlı ders ne zaman başlayacak

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkân sağlayan canlı sınıf uygulamasının pilot çalışmaları geçtiğimiz günlerde başladı. MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün pilot uygulama aşamasındaki 'Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf' uygulamasında, liseler ile yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve veliler EBA canlı sınıf nasıl açılır? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlıyor? sorularını sorunca MEB canlı sınıf uygulaması simülasyon videosu hazırladı...

17 Nisan 2020 15:35
EBA canlı ders ne zaman başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) canlı sınıf uygulaması başlatıldığını ve pilot çalışmaların ardından kademeli olarak Türkiye genelinde başlayacağını duyurmuştu. MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından, EBA canlı sınıf nasıl açılır? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlıyor? soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya  başlandı. LGS ve YKS'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin pazartesi günü kullanımına açılacak olan EBA canlı sınıf uygulamasının simülasyon videosu  ve Konunun teknik detaylarının anlatıldığı teknik uzman röportajı linkler şeklinde paylaşıldı.
MÜDÜRLER, ÖĞRETMENLERE VE ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME YAPACAK

Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflarda okuyan 1 milyon 700 bin dolayında, lise son sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.

Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

Pilot uygulama kapsamında, 1000'in üstünde sınıf derslere canlı bağlanacak.

TELEVİZYONLARDA SORU ÇÖZÜM SAATLERİ OLACAK

Bakanlıkça ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor.

Bu süreçte TRT-EBA kanallarında özellikle 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.

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