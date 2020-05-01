EBA Canlı Ders internet yiyor mu, ne kadar internet gidiyor

EBA internet paketi çok yer mi diyerek yapılan aramaların yoğunluğu göze çarpıyor. İnternet paketi ile EBA kullanıcılarının aklında aynı soru var. Bunu sebebi internet paketlerinin sınırlı olabilmesi. Bunun için ücretsiz internet paketleri EBA da ne kadar internet yiyor diye düşünmeden kullanılabilir. Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı 07.05.2019 itibarıyla hizmete sunuldu. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile üç GSM operatörü arasında 13 Mart 2019'da bir protokol imzalanarak EBA'ya ulaşımı daha da kolaylaştırma kararı alındı.Bu kapsamda Türkiye'deki operatörlerden Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mobil internet bağlantısını kullanan EBA kullanıcıları içeriklere her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlayacak. Bu kapsamda, Vodafone abonelerinin bu anlaşmadan faydalanabilmeleri için gerekli sistem tanımlamaları Vodafone tarafından otomatik yapıldı.GSM operatöründe herhangi ek bir başvuru sürecine ihtiyaç duyulmadan EBA'ya 3 GB ücretsiz erişim gerçekleşecek. Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler. Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Vodafone, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB'in verdiği 3 GB'ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyorTürk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptıkları protokol çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirterek, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler" açıklamasında bulundu.Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, 3 GB daha ilave ile toplamda 6 GB'a çıkartma kararı aldı.Öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB'lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP'teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA'nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam edecek.Sabit internet kullanıcılarını da EBA giriş için destekleme kararı alan Turkcell, EBA erişimlerinde kotayı kaldırmasının yanı sıra fiber kullanıcılarının platforma erişimlerinde hızını 100 MBit'e yükseltiyor.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan , "Devletimizin aldığı doğru kararlar ile yeni tip koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza ve el birliği ile yeneceğimize inancım tam" dedi.