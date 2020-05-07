EBA Canlı Ders error hatası (10429 çözümü), EBA TV hata kodları ve çözümleri

EBA Canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda eğer LastErrorType_Auth ya da Error Code: 10429 hatası alıyorsanız bunun genel olarak üç sebebi olabilir.
1.Sebep:
EBA Canlı ders uygulamasını bir kaç defa üst üste açmaya çalışmak. (Bunu yaptığınızda arka planda açılan uygulamalar hataya neden olabilir.) 2.Sebep:
Kurulum esnasında sorun yaşanması ya da önerilen ayarların yapılmaması. 3.Sebep:
Web tarayıcınızda (Google Chrome,Mozilla Firefox vb.) programın çalışmasını engelleyen eklentiler olabilir.
LastErrorType_Auth Error Code: 10429 Hatası Çözümleri Nelerdir?
Hata Çözümleri
Yukarıda olası sebeplerini belirttiğimiz LastErrorType_Auth Error Code: 10429 hatası
nı aşağıdaki çözüm yollarını deneyerek kaldırabilirsiniz. Çözüm Yolu 1:
Klavyenizde Ctrl +Alt +Del
tuşlarını kullanarak Görev Yöneticisi ekranını açınız ve listede gördüğünüz tüm EBA Canlı Ders Uygulamalarını kaldırın. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar canlı derse bağlanmayı deneyin. Çözüm Yolu 2:
Antivirüs programınızı ve güvenlik duvarınıı devre dışı bırakarak tekrar kurulum yapın. Çözüm Yolu 3:
Tarayıcınızda bulunan eklentileri devre dışı bırakıp tekrar bağlanmayı deneyin. Özellikler Internet Download Manager
ve Ad Blocker
gibi eklentiler canlı sınıf uygulamasının çalışmasına engel olabiliyor. (Kaynak: https://www.bilisimle.com/
)