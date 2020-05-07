EBA Canlı Ders error hatası (10429 çözümü), EBA TV hata kodları ve çözümleri

EBA canlı ders Error Code 10429 hata Kodu çözümü burada! EBA Canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda eğer LastErrorType_Auth ya da Error Code: 10429 hatası alıyorsanız bunun genel olarak üç sebebi var. İşte çözümleri...



1.Sebep: EBA Canlı ders uygulamasını bir kaç defa üst üste açmaya çalışmak. (Bunu yaptığınızda arka planda açılan uygulamalar hataya neden olabilir.)



2.Sebep: Kurulum esnasında sorun yaşanması ya da önerilen ayarların yapılmaması.



3.Sebep: Web tarayıcınızda (Google Chrome,Mozilla Firefox vb.) programın çalışmasını engelleyen eklentiler olabilir.









LastErrorType_Auth Error Code: 10429 Hatası Çözümleri Nelerdir?

Hata Çözümleri Yukarıda olası sebeplerini belirttiğimiz LastErrorType_Auth Error Code: 10429 hatası nı aşağıdaki çözüm yollarını deneyerek kaldırabilirsiniz.



Çözüm Yolu 1: Klavyenizde Ctrl +Alt +Del tuşlarını kullanarak Görev Yöneticisi ekranını açınız ve listede gördüğünüz tüm EBA Canlı Ders Uygulamalarını kaldırın. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar canlı derse bağlanmayı deneyin.



Çözüm Yolu 2: Antivirüs programınızı ve güvenlik duvarınıı devre dışı bırakarak tekrar kurulum yapın.



Çözüm Yolu 3: Tarayıcınızda bulunan eklentileri devre dışı bırakıp tekrar bağlanmayı deneyin. Özellikler Internet Download Manager ve Ad Blocker gibi eklentiler canlı sınıf uygulamasının çalışmasına engel olabiliyor. (Kaynak:



EBA Canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda eğer LastErrorType_Auth ya da Error Code: 10429 hatası alıyorsanız bunun genel olarak üç sebebi olabilir.EBA Canlı ders uygulamasını bir kaç defa üst üste açmaya çalışmak. (Bunu yaptığınızda arka planda açılan uygulamalar hataya neden olabilir.)Kurulum esnasında sorun yaşanması ya da önerilen ayarların yapılmaması.Web tarayıcınızda (Google Chrome,Mozilla Firefox vb.) programın çalışmasını engelleyen eklentiler olabilir.Yukarıda olası sebeplerini belirttiğimiznı aşağıdaki çözüm yollarını deneyerek kaldırabilirsiniz.Klavyenizdetuşlarını kullanarak Görev Yöneticisi ekranını açınız ve listede gördüğünüz tüm EBA Canlı Ders Uygulamalarını kaldırın. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar canlı derse bağlanmayı deneyin.Antivirüs programınızı ve güvenlik duvarınıı devre dışı bırakarak tekrar kurulum yapın.Tarayıcınızda bulunan eklentileri devre dışı bırakıp tekrar bağlanmayı deneyin. Özelliklervegibi eklentiler canlı sınıf uygulamasının çalışmasına engel olabiliyor. (Kaynak: https://www.bilisimle.com/

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