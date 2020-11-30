EBA Canlı Ders error hatası (10429 çözümü), EBA TV hata kodları çözümleri

EBA canlı ders Error Code 10429 hata Kodu çözümü burada! EBA Canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda eğer LastErrorType_Auth ya da Error Code: 10429 hatası alıyorsanız bunun genel olarak üç sebebi var. İşte çözümleri...

30 Kasım 2020 12:23
EBA Canlı Ders error hatası (10429 çözümü), EBA TV hata kodları çözümleri
EBA Canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda eğer LastErrorType_Auth ya da Error Code: 10429 hatası alıyorsanız bunun genel olarak üç sebebi olabilir.
1.Sebep: EBA Canlı ders uygulamasını bir kaç defa üst üste açmaya çalışmak. (Bunu yaptığınızda arka planda açılan uygulamalar hataya neden olabilir.)

2.Sebep: Kurulum esnasında sorun yaşanması ya da önerilen ayarların yapılmaması.

3.Sebep: Web tarayıcınızda (Google Chrome,Mozilla Firefox vb.) programın çalışmasını engelleyen eklentiler olabilir.

LastErrorType_Auth Error Code: 10429 Hatası Çözümleri Nelerdir?



Hata Çözümleri
Yukarıda olası sebeplerini belirttiğimiz LastErrorType_Auth Error Code: 10429 hatasını aşağıdaki çözüm yollarını deneyerek kaldırabilirsiniz.

Çözüm Yolu 1: Klavyenizde Ctrl +Alt +Del tuşlarını kullanarak Görev Yöneticisi ekranını açınız ve listede gördüğünüz tüm EBA Canlı Ders Uygulamalarını kaldırın. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar canlı derse bağlanmayı deneyin.

Çözüm Yolu 2: Antivirüs programınızı ve güvenlik duvarınıı devre dışı bırakarak tekrar kurulum yapın.

Çözüm Yolu 3: Tarayıcınızda bulunan eklentileri devre dışı bırakıp tekrar bağlanmayı deneyin. Özellikler Internet Download Manager ve Ad Blocker gibi eklentiler canlı sınıf uygulamasının çalışmasına engel olabiliyor. (Kaynak: https://www.bilisimle.com/)

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