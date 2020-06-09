EBA Akademik destek TYT deneme sınavı

YTY Deneme Sınavı EBA Akademik destek programı kapsamında yapılmaya başlandı. Bununla ilgili ilk sınav ise EBA Akademik Destek ve TYT Deneme sınavı adı altında yayınlandı. 12'nci sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran'daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak TYT ve AYT deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.Bu kapsamda adaylar TYT deneme sınavını 9 Haziran saat 07.30'dan 10 Haziran saat 23.59'a; AYT deneme sınavını ise 11 Haziran Perşembe günü saat 07.30'dan 12 Haziran Cuma saat 23.59'a kadar kendilerine uygun herhangi bir saatte başlatabilecek. Adaylara TYT deneme sınavında 125 soru için 165 dakika, AYT deneme sınavı için de 166 soru için 180 dakika süre tanınacak.Adaylar TYT deneme sınavını 9 Haziran Salı saat 07.30'dan 10 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a; AYT deneme sınavını ise 11 Haziran Perşembe günü saat 07.30'dan 12 Haziran Cuma saat 23.59'a kadar kendilerine uygun herhangi bir saatte başlatabilecek.Adaylara TYT deneme sınavında 125 soru için 165 dakika, AYT deneme sınavı için de 166 soru için 180 dakika süre tanınacak.Çevrim içi deneme sınavına katılan adaylar, diğer adayların başarı sıralamasını değil, sadece kendi sıralamasını ve eksiklerini görebilecek.Adayların tek oturumda, hiçbir kaynağa bakmadan, hiç kimseyle iletişim kurmadan sınavları tamamlanması gerekiyor. Bu kurallara uyan öğrenciler, YKS öncesi mevcut durumlarını daha sağlıklı değerlendirme imkanına sahip olacak.EBA Akademik Destek, öğrencilerin sınavdaki sorulara verdikleri cevaplar üzerinden yaptığı analizle, kişiye özel eksik listeleri oluşturuyor.Bu listelerdeki konu anlatımları ve soru çözüm videoları sayesinde öğrenciler, sınav tarihine kadar eksiklerini tamamlayarak kalan zamanlarını etkin şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.11 ve 12. Sınıflara Yeni Nesil Sorular, Onlarca Kaynak Kitap, Öğrencinin İhtiyacına Yönelik Akıllı Yönlendirme Sistemi:Öğrencilerden gelen sese ve taleplere çok önem verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk; 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirlediklerini, bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenciye özel EBA Akademik Destek sistemini oluşturduklarını ifade etti.Özellikle 11 ve 12. sınıftaki öğrenciler ile liselerde görev yapan öğretmenlerin kullanımı için geliştirilen Akademik Destek sistemi sayesinde öğrencilerin belirledikleri hedefe ulaşabilmeleri için özel çalışma programı oluşturuluyor. Böylece öğrencilerin kendilerini hedeflerine götüren kişiselleştirilmiş yol haritasıyla çalışmasına olanak sağlanıyor. Öğrencilerin performansları sistem tarafından sürekli izleniyor ve eksik oldukları konular anında tespit edilerek, akıllı algoritmalar kullanılarak öğrencilere özel eksik giderme listeleri ve testler öneriliyor.