EBA 10429 Hata kodu (Error Code 10429)

EBA Error Code 10429 hata Kodu çözümü burada! EBA Canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda eğer LastErrorType_Auth ya da Error Code: 10429 hatası alıyorsanız bunun genel olarak üç sebebi var. İşte çözümleri...

05 Mayıs 2020 15:16
EBA 10429 Hata kodu (Error Code 10429)
EBA Canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda eğer LastErrorType_Auth ya da Error Code: 10429 hatası alıyorsanız bunun genel olarak üç sebebi olabilir.
1.Sebep: EBA Canlı ders uygulamasını bir kaç defa üst üste açmaya çalışmak. (Bunu yaptığınızda arka planda açılan uygulamalar hataya neden olabilir.)

2.Sebep: Kurulum esnasında sorun yaşanması ya da önerilen ayarların yapılmaması.

3.Sebep: Web tarayıcınızda (Google Chrome,Mozilla Firefox vb.) programın çalışmasını engelleyen eklentiler olabilir.

LastErrorType_Auth Error Code: 10429 Hatası Çözümleri Nelerdir?



Hata Çözümleri
Yukarıda olası sebeplerini belirttiğimiz LastErrorType_Auth Error Code: 10429 hatasını aşağıdaki çözüm yollarını deneyerek kaldırabilirsiniz.

Çözüm Yolu 1: Klavyenizde Ctrl +Alt +Del tuşlarını kullanarak Görev Yöneticisi ekranını açınız ve listede gördüğünüz tüm EBA Canlı Ders Uygulamalarını kaldırın. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar canlı derse bağlanmayı deneyin.

Çözüm Yolu 2: Antivirüs programınızı ve güvenlik duvarınıı devre dışı bırakarak tekrar kurulum yapın.

Çözüm Yolu 3: Tarayıcınızda bulunan eklentileri devre dışı bırakıp tekrar bağlanmayı deneyin. Özellikler Internet Download Manager ve Ad Blocker gibi eklentiler canlı sınıf uygulamasının çalışmasına engel olabiliyor. (Kaynak: https://www.bilisimle.com/)

Diğer Haberler

Ronaldo ve Messi ile oynamış 12 şanslı futbolcu Dünya Futbolu

Ronaldo ve Messi ile oynamış 12 şanslı futbolcu
Nenad Bjelica: 'Geçen çarşambadan sonra aramadılar' Fenerbahçe

Nenad Bjelica: "Geçen çarşambadan sonra aramadılar"
Frankfurt maskotu Atilla'ya uçuş izni yok E. Frankfurt

Frankfurt maskotu Atilla'ya uçuş izni yok
Emre Belözoğlu, Yalçın Koşukavak'ı istiyor! Fenerbahçe

Emre Belözoğlu, Yalçın Koşukavak'ı istiyor!
Hasan Ali Kaldırım kalmak için 'feda' dedi! Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım kalmak için 'feda' dedi!
Ali Sürmen: 'Nihat Özdemir tilkilik yapıyor' Trabzonspor

Ali Sürmen: 'Nihat Özdemir tilkilik yapıyor'
Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a transfer mesajı Beşiktaş

Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a transfer mesajı
Çağlar Söyüncü'ye büyük onur Leicester City

Çağlar Söyüncü'ye büyük onur
Galatasaray'ın Ahmed Musa aşkı alevlendi! Galatasaray

Galatasaray'ın Ahmed Musa aşkı alevlendi!
Daha fazla göster
1

Koronavirüs salgınında son 24 saat
2

İftardan yaklaşık 4 saat sonrası yatış saati olarak belirlenmeli
3

Üroloji uzmanından ramazanda 'doğru sıvı tüketimi' uyarısı
4

Türkiye'nin 'simge' camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor
5

Uzmanından ramazanda sağlıklı beslenme önerisi
6

Sahurda bölünen gece uykunuzu 'şekerleme' yaparak telafi edin
7

Dünya Sağlık Örgütü: Vuhan'daki hayvan pazarı salgında rol oynadı
8

Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı
9

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı
10

Taksilerde yeni kurallar
yukarı ok