EA7 Emporio Armani Milan, Nikola Mirotic'i transfer etti

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Karadağ asıllı İspanyol oyuncu Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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EA7 Emporio Armani Milan, Nikola Mirotic'i transfer etti
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03 Ağustos 2023 18:06
İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Karadağ asıllı İspanyol oyuncu Nikola Mirotic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pota altı oyuncusuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Mirotic, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, New Orleans Pelicans ve Milwaukee Bucks formaları giydikten sonra 2019'da Barcelona'ya transfer oldu.

Mirotic, takımıyla son 3 yılda Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.

Kariyerinde 3 İspanya Ligi ve 4 İspanya Kupası zaferi yaşayan tecrübeli basketbolcu, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 15,4 sayı, 4,3 ribaunt, 1,2 asist ve 1 top çalma ortalamalarını yakaladı.

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