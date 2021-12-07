EA SPORTS, Süper Lig uzmanlarını arıyor!

EA Sports, FIFA 22 için veriler hakkında geri bildirim sağlayacak özel ve bilgili Türk futbol taraftarlarıyla topluluğunu genişletmeyi amaçlıyor.



Oyuncu özellikleri, görünüm ve takım verileriyle ilgili bilgilerini paylaşmak ister misin? O zaman o kişi olabilirsin. Gönüllü EA Sports Veri İnceleyeci olarak takımların ve oyuncuların performansları hakkında görülerini paylaşabilirsin. Çok çeşitli alanlarda geri bildirim sunabilme özelliğiyle FIFA 22'deki oyuncu ve takım verilerinin mümkün olduğunca doğru olmasına yardımcı olabilirsin.



EA Sports Derecelendirme Kollektifi'nin bir parçası olarak sohbetlere katılabilir, dünyanın en popüler spor oyunlarından birinin parçası olabilirsin. Bu gönüllü bir pozisyondur ve EA Sports maddi olarak bir ücret sunmamaktadır.



İlgilenmek istiyorsan https://fifa-ratingscollective.ea.com/ adresinden başvurusunu yapabilir.





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