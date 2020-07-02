EA Sports ile FIFA arasında kriz!

EA Sports ile FIFA arasında süren lisans krizinde çözülmez bir noktaya doğru gidiliyor. New York Times'ın haberine göre FIFA, EA Sports ile yaptığı görüşmelerde bir önceki anlaşmanın yaklaşık 2 katı bir bedel olan, 2,5 milyar dolar talep etti.



2022'deki Katar Dünya Kupası sonrasında 10 yıllık anlaşmanın bitecek olması nedeniyle görüşmeye başlayan iki şirket, 2 yıldır yaptığı pazarlıklarda birbirlerine yaklaşamadı.



Şu anda yıllık 150 milyon dolarlık bir ödeme yapan EA Sports'un, her 4 yıl için 1 milyar dolar isteyen FIFA'nın bu talebi karşısında büyük bir şok yaşadığı ve mevcut şartlarla devam etmek istediği kaydedildi.



EA Sports'un bu gelişmeler üzerine oyunun adını değiştirmeyi düşündüğü ve farklı alternatifler üzerine çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Anlaşma sağlanamaması durumunda 2022'den sonra EA Sports, FIFA adıyla oyun çıkaramayacak.



