EA Sports, Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdı
EA Sports, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın FIFA 22'den kaldırdı. FIFA 22'ye giriş yapan oyuncuların karşısında Ahmet Çalık'la ilgili vefat bilgilerinin verildiği pano çıktı.
Electronic Arts Sports, geçtiğimiz günlerde Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ın FIFA oyunundan kaldırdı.
Ünlü konsol oyununa giriş yapan kullanıcıların karşısına, FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj çıktı. "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" yazısının yer aldığı panoda futbolcunun anısını saygıyla yaşatma adına alınan kararlara yer verildi:
- Çalık, FIFA'da Konyaspor'dan kaldırılacak
- Çalık'ın FUT öğeleri artık paketlerden çıkmayacak
- Çalık'un FUT öğelerinin fiyat aralıkları kalıcı olarak mevcut değerlerine sabitlenecek
FIFA ekibi, panonun alt kısmına da "Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." mesajını bıraktı.
EA Sports'a bağlı resmi hesaplar da gelişmeyi takipçilerine duyurdu.
Ünlü konsol oyununa giriş yapan kullanıcıların karşısına, FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj çıktı. "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" yazısının yer aldığı panoda futbolcunun anısını saygıyla yaşatma adına alınan kararlara yer verildi:
- Çalık, FIFA'da Konyaspor'dan kaldırılacak
- Çalık'ın FUT öğeleri artık paketlerden çıkmayacak
- Çalık'un FUT öğelerinin fiyat aralıkları kalıcı olarak mevcut değerlerine sabitlenecek
FIFA ekibi, panonun alt kısmına da "Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." mesajını bıraktı.
EA Sports'a bağlı resmi hesaplar da gelişmeyi takipçilerine duyurdu.
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