EA'den rahatlatan açıklama: "Oyun içi reklam planımız yok"

Geçtiğimiz günlerde playerWON adlı bir platform vasıtasıyla oyunlarda televizyon reklamlarının gösterilmesi ve bu reklamlar sayesinde oyunculara ufak ödüllerin verilecek olması gündemdeydi. Simulmedia'nın sahip olduğu platform, sosyal medyada oyunculardan oldukça büyük tepkilerin gelmesine sebep oldu.Simulmedia ile aralarında anlaşmaların bulunduğu söylenen Electronic Arts, geçmişten bugüne sunduğu ücretli içeriklere ek olarak bir de bu konuyla medyada kendine yer bulunca yoğun tepkilerin hedefi haline gelmişti. Neyse ki Electronic Arts, bu haberleri yalanladı. İşte detaylar:Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde Simulmedia'nın playerWON platformu üzerinden oynaması ücretsiz oyunlarda televizyon reklamları gösterileceğini söylemiştik. Bu haberdeki reklamlar, izleyip izlememenin tamamen kullanıcıya bırakıldığı fakat izlendiğinde oyuncuya küçük ödüller verecek olan reklamlardı.Endişeler yavaş yavaş ortaya çıkarken bir de Simulmedia'nın büyük şirketlerle anlaşmaları olduğunu öğrenmiştik ve bu şirketlerin arasında Electronic Arts da bulunuyordu. Fakat şimdi Electronic Arts, buna dair bir anlaşmanın bulunmadığını ve oyun içi reklamlara şu an çok da sıcak bakmadığını açıkladı.Yaptığı açıklamalarda Electronic Arts, konsol oyunlarında televizyon reklamları göstermenin şu an planlarının arasında olmadığını belirtti. Buna ek olarak şirket, bu konu üzerine yapılmış olan herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını belirtiyor.Son olarak ise şirket, olabilecek en iyi oyun deneyimini ortaya koymanın hala ilk odak noktası olduğunu söylüyor. Bir taraf ortada anlaşma olduğunu söylerken diğer tarafın bunu yalanlamasının oldukça garip olduğunu söyleyebiliriz.WebTekno