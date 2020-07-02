EA CEO'sundan tartışma yaratacak FIFA açıklaması

Electronic Arts (EA) CEO'su Andrew Wilson, geçtiğimiz yıl FIFA adından vazgeçeceklerini açıklamıştı. Şirket içi toplantı esnasında Wilson tarafından yapılan FIFA yorumu ortaya çıktı.



EA ile FIFA anlaşması, 2022 yılı itibarıyla bitiyor. FIFA'nın gelecek dönem için 1 milyar dolar ücret istediğini belirten EA, anlaşma sağlanamadığını açıkladı.



Electronic Arts CEO'su: "FIFA, yükselmemizi engelliyor."



30 yıldır FIFA ile lisans anlaşması yapan EA, Katar Dünya Kupası ile birlikte isim hakkı için sözleşme yenilemeyeceklerini duyurdu. EA ile özel anlaşmayı sona erdirmek istediğini belirten FIFA ise oyunun alanında daha fazla şirket ile çalışma yapmak istediklerini açıkladı.



EA CEO'su Wilson, yapılan toplantıda "Electronic Arts'ın popüler futbol oyunları, uzun vadeli olarak FIFA ortaklığı olmadan daha iyi konuma gelebilir. FIFA markasının bir video oyunu olarak bir futbol yönetim organına göre daha fazla anlama sahip olduğunu iddia edebilirim. Kibirli olmamaya çalışıyoruz ve FIFA'nın gelecek için nelere ihtiyacımız olduğunu anlayabilmesi için çaba sarf ettik. " ifadelerini kullandı.



FIFA isim hakkının kutu önündeki dört harften ibaret olduğunu söyleyen Wilson, "Çoğu insanın oyunlarımıza dijital olarak eriştiğini göz önünde bulundurursak, FIFA tutkunlarının kutuyu bile görmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. FIFA haricinde 300 lisansımız mevcut. FIFA lisansı her ne kadar futbol oyunumuza adını veriyor olsa da, diğer lisanslar bizim için daha önemli. Bu lisanslar sayesinde EA oyunlarında sporcuların, takımların, stadyumların ve liglerin isimlerini kullanmaya devam edebileceğiz." dedi.



Gelecek için farklı planları olduğunun altını çizen Wilson, franchise sistemine geçmek istediklerini belirtti. FIFA lisansının buna engel olduğuna değinen Wilson, oyuna dahil edilen ticari markalarda da sorun yaşadıklarını açıkladı.



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(Kaynak: Shiftdelete.com)



