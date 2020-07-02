EA, Battlefield 2042 oyuncularına gözdağı verdi!

Oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden biri olan Battlefield, yeni bir oyunla çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Battlefield 2042 olarak adlandırılan yapım, oyuncuları Birinci ve İkinci Dünya Savaşı atmosferinden uzaklaştırarak yakın geleceğe götürüyor. Kısa süre önce çeşitli fragmanlarla tanıtılan oyun, çıkışına az bir süre kala beta aşamasına girdi.Dünyanın çeşitli bölgelerinden oyuncularla anlaşan Electronic Arts, oldukça kalabalık bir grupla beta testlerini başlattı. Bu süreç oyunu test etmek, hataları bulmak, bildirmek ve çıkışından önce düzeltmek için oldukça önemli. Yine de bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor, oyun içi videoların sızması gibi. Bu durumun önüne geçmek isteyen EA, oyuncuları uyardı.Beta sürecine dahil ettiği oyunculara özel bir sözleşme imzalatan Electronic Arts, böylelikle Battlefield 2042 ile ilgili ayrıntıların paylaşılmamasını garanti altına aldı. Ancak olası sızıntıların da önüne geçmek isteyen şirket, oldukça ciddi bir uyarı yaptı. Buna göre, sızıntı yapan oyuncular, sadece beta sürecinden değil, oyundan tamamen engellenecekler.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Electronic Arts Avrupa Yöneticisi Adam Freeman, beta kurallarına dikkat çekti. Oyuncuların gizlilik sözleşmesi imzaladığını belirten Freeman, kuralların dışına çıkan kişilerin sonuçlara katlanması gerektiğini söyledi. Herhangi bir koşulda sızıntı yapan oyuncular, hem Battlefield 2042 betasından hem de oyunun tam sürümünden engellenecek.Şirketin verdiği bu gözdağının ne kadar etkili olacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak, özellikle serinin uzun süredir hayranı olan kişilerin hesaplarını kaybetmek istemeyeceği düşünülüyor. Sözleşmeyi okumadan şartları kabul eden ve görüntü sızdıran oyuncuların ise şimdiden hesaplarına veda etmesi gerekiyor.ShiftDelete.net