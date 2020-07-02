EA, Apex Legends'ın Android ve iOS'a ücretsiz olarak geleceğini açıkladı

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Electronic Arts, 2019 yılında Apex Legends isimli hayatta kalma oyunu ile oyunseverlerin karşısına çıkmıştı. O yıllarda adeta furya haline gelen hayatta kalma türüne iddialı bir yapım kazandıran video oyun şirketi, oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Şimdiyse Apex Legends'la ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Electronic Arts, oyunun iOS ve Android sürümlerinin geliştirilmekte olduğunu açıkladı.Apex Legends'ın Oyun Direktörü Chad Grenier tarafından yapılan açıklamalarda, Apex Legends Mobile'ın bölgesel beta testlerinin nisan sonunda başlayacağını söyledi. Dokunmatik ekranlar için bugüne kadar görülmemiş optimizasyon işlemleri uyguladıklarını söyleyen Grenier, bu oyunun Apex Legends'ın yeni bir sürümü olacağını ancak oyunun orijinaline bağlı kalınacağını ifade etti.Electronic Arts tarafından yapılan açıklamalarda, oyunun öncelikle Hindistan ve Filipinler'de, yalnızca Android cihazlar için beta sürüm olarak çıkacağı açıklandı. Yapılan bu açıklama, Electronic Arts'ın PUBG Mobile çılgınlığının tavan yaptığı ülkeleri önemsediğini gözler önüne seriyor. Ayrıca Hindistan, bir süre önce de PUBG Mobile'a erişimi yasaklamıştı. Hal böyle olunca da video oyun devi, PUBG Mobile'ın açığını Apex Legends Mobile ile kapatmaya çalışacak gibi görünüyor.Chad Grenier, Apex Legends Mobile ile ilgili hazırladığı blog gönderisinde oyun içinden bazı görüntüler de paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler, Apex Legends Mobile'ın oyunun orijinaline gerçekten benzeyeceğini gösteriyor. Ancak oyunun kontrolleri ya da genel arayüzü ile ilgili hiçbir detay, bu ekran görüntülerinde yer almıyor. Son olarak, oyunun mobil sürümünün de ücretsiz olacağını ancak normal sürüm gibi çapraz platform desteğine sahip olmayacağını söylemek gerekiyor.WebTekno