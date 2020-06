EA, 13 oyunu steam'den 'damping'le satışa sundu!

Steam ile olan iş birliğini sürdürmeye kararlı olan Electronic Arts, kataloğunda bulunan 13 adet yapımı popüler oyun platformunda satışa sundu.



Geçtiğimiz yılın Ekim ayında EA çatısı altındaki oyunların Steam'e geleceğini duyuran şirket, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Jedi: Fallen Order oyunuyla başlattığı süreci katalogdaki önemli bazı oyunları indirimli halleriyle satışa sunarak devam ettirdi.



Burnout Paradise Remastered, Crysis 3, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, Fe, Mirror's Edge Catalyst, Need for Speed, Need for Speed Heat, Need for Speed Rivals, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Sea of Solitude, Unravel, Unravel 2'den oluşan listedeki oyunlar %50 ila %60 aralığındaki indirimli fiyatlarla satın alınabiliyor.



İki platform arasındaki iş birliği bununla sınırlı kalmayacak. EA, çok yakında PS4 ve Xbox One'da bulunan EA Access üyelik sistemini Steam'e getirecek.



Oyunların fiyatlarına bakıldığında bu yapımları Steam üzerinden almaya gerek olup olmadığı ise tartışmaya açık bir konu gibi duruyor. Zira 64 lira ile 168 lira gibi fiyatlara satılan yeni oyunlar ve onlarca fazlası halihazırda aylık 15-20 lira gibi bir fiyata, EA'nın PC'ye özel abonelik sistemi Origin Access Basic üyelik paketinde ulaşılabilir halde bulunuyor. (Donanım Haber)