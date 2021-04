E3 2021 ve yazın yapılacak tüm oyun fuarları duyuruldu

Nintendo

Xbox

Ubisoft

Take Two (2K ve Rockstar Games'in Ana Şirketi)

Capcom

Konami

Warner Bros

Koch Media

Summer Game Fest

Guerrilla Collective

Tennocon 2021

Geçtiğimiz yıl E3 fuarı birçok açıdan oldukça zor zaman geçirmişti. ESA'nın fuar etkinliğini iptal etmesi nedeniyle çok sayıda firma oyunculara ulaşmakta gerçekten zorlanmıştı. Bu yıl dijital olarak yapılacak E3 2021'in birçok detayı belli oldu.E3 2021 tamamen dijital ve herkese açık bir fuar olacak. Bununla beraber E3'ün şu an hala belirsizlikleri olsa da birçok kesinleşen etkinliği var. Haziran ayında gerçekleşecek etkinliğin öncesinde 14 ve 15 Mayıs da Final Fantasy XIV Dijital Fan Festivali bulunuyor. Hemen arkasından 5 Haziran itibariyle Indie Live Expo fuarı gerçekleşecek ve Asya'lı firmaların yapımlarını göreceğiz.E3 fuarının ana partnerleri olarak belirlendi. Square Enix'in şuan için durumu belli değil ancak muhtemelen partner firmalarından biri olacak. 12 Haziran Cumartesi başlayacak E3 2021, 15 Haziran Salı günü bitecek. Herkes için ücretsiz yapılacak fuarın tamamı dijital bir etkinlik şeklinde gerçekleşecek.Polygon, IGN, Gamespot, GamesRadar ve PC Gamer 'da E3'ün medya ve içerik üretimi konusunda partnerleri arasında yer alacaklar. Bununla beraber Ubisoft Forward, PC Gaming Show ve Future Games Show'da onaylanan etkinlikler içinde yer alıyor.Bu yıl Steam Next Fest oyun festivali 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 6 günlük etkinlikte birçok oyun geliştiricisi canlı yayın açacak ve yüzlerce oyunun ücretsiz demosu sunulacak. Etkinlikte yine Valve'nin birçok duyuru yapması bekleniyor.Festivale özel bir DOTA 2 etkinliğinin yapılabileceği belirtiliyor. Henüz E3 2021 kadar detayları ortaya çıkmamış olsa da Steam Next Fest'in de oldukça keyifli geçeceği kesin gibi. Fuar şimdilik dijital ve ücretsiz olacak.2020 yılında iptal edilen E3 fuarının yerine ortaya çıkan Geoff Keighley'in Summer Game Fest etkinliği Haziran içerisinde gerçekleşecek. Bazı platform sahibi ve oyun geliştiricilerin katılacağı etkinliğin şuan detayları henüz belli değil.Guerrilla Collective'in 2020'de büyük ölçekli bağımsız oyun geliştiriciler ve orta ölçekli yayıncıların katıldığı bir fuar gerçekleşmişti. Paradox Game'le ortaklık kurulmasının ardından bu yıl daha geniş çaplı bir etkinlik yapılması bekleniyor. Fuar için şuan bir detay duyurulmuş değil, tek bilinen Haziran içinde yer alacak olması.17 Temmuz 2021 tarihinde Tennocon geliyor. Warframe güncellemelerinin duyurulacağı Tennocon 2021 tamamen dijital yapılacak. Evsizlere yardım için yine fuarda oyun satışı yapılması bekleniyor. Warframe topluluk etkinliklerinin bol miktarda olacağı etkinliğin oldukça keyifli geçmesi bekleniyor.WebTekno