E Okuldan karne nasıl çıkarılır? (e-okul.meb.gov.tr giriş)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne açıklaması yaptı. Karnelerin e karne şeklinde dijital olarak ağıtılacağını ve velilerin buna ulaşmasını istedi. İşte e karne ne zaman çıkacak ve e karne ile ilgili soruların cevapları...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı'na e karne ile ilgili de açıklamalar yaptı. Bakan Ziya Selçuk, "Velilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz. İlköğretimde e-okul, lisede randevu ile dağıtılacak." ifadelerini kullandı. Lise karneleri ise randevu ile verilecek. E KARNE NASIL ALINIR
İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim öğretim gören öğrenciler, sınav sonuçlarını ve yol sonu notlarını e karneleri üzerinden görecek. E okul üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası girerek e karne alınabiliyor.
E KARNE NE ZAMAN ÇIKACAK?
MEB'den E karne ne zaman çıkacak sorusuna cevap niteliğinde bir açıklama geldi. Ancak, okulların 18 Haziran'da sona ermesi sonrası karnelerin çıkacağı gün merakla bekleniyor.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR, KARNE NASIL ÇIKARILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr/ sitesi olan e okul veli bilgilendirme sistemi girişi üzerinden notları, karneleri ve başarı durumlarını görebiliyor. Buradan yazdıra tıklayarak karneyi çıkarabilirsiniz.