E Okul VBS öğrenci giriş, karne notu ve takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık bilgisi sorgulama

E Okul VBS öğrenci giriş, karne notu ve takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık bilgisi sorgulama ile ilgili soruların yanıtlarını, sizler için hazırladığımız E Okul rehberi haberimizde bulacaksınız.

15 Ocak 2019 03:10
E Okul VBS öğrenci giriş, karne notu ve takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık bilgisi sorgulama
Okulların kapanmasına kısa süre kala, E Okul VBS giriş ekranı burada! E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi takdir teşekkür hesaplaması ile ilgili sizler için bir haber hazırladık. Öğrenciler ve veliler takdir-teşekkür hesaplama işlemlerini nasıl yapabilirler? İşte bu soruların yanıtları...
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E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret edin. Ardından pencerenin sağ tarafında sizden istenilen (TC kimlik numarası, okul numarası) bilgilerini hatasız bir şekilde doldurunuz. Ardından sistem üzerinden sınav sonuçları, sözlü notları, karne notu, ders programı ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YENİ YÖNETMELİK İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.



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YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.

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