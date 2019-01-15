E Okul VBS öğrenci giriş, karne notu ve takdir teşekkür hesaplama, devamsızlık bilgisi sorgulama

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ TIKLAYINIZ

Okulların kapanmasına kısa süre kala, E Okul VBS giriş ekranı burada! E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi takdir teşekkür hesaplaması ile ilgili sizler için bir haber hazırladık. Öğrenciler ve veliler takdir-teşekkür hesaplama işlemlerini nasıl yapabilirler? İşte bu soruların yanıtları...E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret edin. Ardından pencerenin sağ tarafında sizden istenilen (TC kimlik numarası, okul numarası) bilgilerini hatasız bir şekilde doldurunuz. Ardından sistem üzerinden sınav sonuçları, sözlü notları, karne notu, ders programı ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi. Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,60,00 – 69,99 puan aralığı orta,50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.