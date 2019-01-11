E Okul VBS giriş sayfası! 2019 Takdir teşekkür hesaplama, karne notu hesaplama nasıl oluyor?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala E Okul VBS giriş sayfası, takdir ve teşekkür hesaplama, karne notu hesaplama gibi konularla ilgili soruları cevaplayabileceğiniz haberimiz...

11 Ocak 2019 04:03
E Okul VBS giriş sayfası! 2019 Takdir teşekkür hesaplama, karne notu hesaplama nasıl oluyor?
E Okul giriş, E Okul giriş ekranı, Takdir ve Teşekkür hesaplama! Okulların kapanmasına kısa bir süre kalan herkes E Okul, takdir ve teşekkür hesaplama ile ilgili konuları merak ediyor. Biz de bu haberimizde E Okul VBS giriş sayfası, 2019 Takdir teşekkür hesaplama, karne notu hesaplama gibi konuları açıkladık.
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TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.



ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

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