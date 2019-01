E-Okul VBS giriş nasıl yapılır? Karne notu ve sınav sonuçları sorgulama! (Veli Bilgilendirme Sistemi)

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN...

E-Okul VBS giriş, Karne notu ve sınav sonuçlarını öğrenmek için tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala hem öğrenciler hem de veliler E-Okul VBS giriş, Karne notu ve sınav sonuçları sorgulama ile ilgili bilgi almak isityor. İşte tüm sorularınızın yanıtlarını bulacağınız haberimiz...E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları, sözlü notları ve ortalama karne puanınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için TC kimlik numaranızı ve okul numaranızı yazmanız gerekecektir.Öğrenci ve velilerin merak ettiği not bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntülemek mümkün. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.Sisteme giriş yaptıktan sonra sol alanda 'Öğrenci Bilgileri' sekmesinin alt kategorilerinde not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi birçok öğrenci durumunu görüntüleyebilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak. 14 Haziran 2019 Cuma karneler dağıtılacak ve yaz tatili başayacak.e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne sadece bilgisayar üzerinden değil, aynı zamanda Android ve iOS platformlardan da takip edebilirsiniz. Cihazınızın işletim sistemine ait olan uygulama mağazasından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını cihazınıza indirebilir ve aynı işlemleri mobil platformlardan da takip edebilirsiniz.Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır. İlk sınav notu ve ikinci sınav notu toplanarak ikiye bölünür (eğer 3 sınav yapılmışsa 3 sınav notu toplanır ve 3'e bölünür). Bu şekilde tüm derslerin ortalamaları bulunur ve en sonda tüm ortalamalar toplanarak toplam ders sayısına bölünür ve karne notu tespit edilir.