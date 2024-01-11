Haber Tarihi: 11 Ocak 2024 16:14 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:14

e-Okul ne zaman kapanıyor? (1. dönem 2024)

E-okul ne zaman kapanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. dönemi 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne henüz not ve devamsızlık bilgisi girilmeyen öğrenciler, hangi tarihte kapanacağını merak ediyor. E-Okul üzerinden öğrencilerin sınav notları, ders programı, daha önceki yılların not ortalaması vb. birçok bilgiye erişim sağlanabiliyor. Özellikle devamsızlık düzenlemesinin ardından öğrenciler 15-19 Ocak tarihleri arasında devamsızlık sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Peki e-Okul ne zaman kapanıyor, son hafta devamsızlık sayılır mı? İşte, konuyla ilgili bilgiler…

e-Okul ne zaman kapanıyor? (1. dönem 2024)
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2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine sayılı günler kala e-Okulun ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Okulların kapanmasına az bir süre kala e-okul sistemine ziyaretler de artış gösterirken devamsızlık, sınav notları gibi bilgilerin yer aldığı dijital platform hakkında 'e-okul ne zaman kapanıyor 2024? Birinci dönem e-okul kapanma tarihi ne zaman?' soruları araştırılmaya başlandı. 

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi daha önceki yıllarda not girişinin tamamlanması sebebiyle kapatılıyordu. Ancak artık yeni sistemde e-Okul kapanmıyor. Bu sebeple öğrenciler karne dağıtım günü olan 19 Ocak tarihine kadar e-Okul sistemine giriş yapabilecek.
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

 
 
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