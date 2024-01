e-Okul ne zaman kapanıyor? (1. dönem 2024)

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine sayılı günler kala e-Okulun ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Okulların kapanmasına az bir süre kala e-okul sistemine ziyaretler de artış gösterirken devamsızlık, sınav notları gibi bilgilerin yer aldığı dijital platform hakkında 'e-okul ne zaman kapanıyor 2024? Birinci dönem e-okul kapanma tarihi ne zaman?' soruları araştırılmaya başlandı.



E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?



E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi daha önceki yıllarda not girişinin tamamlanması sebebiyle kapatılıyordu. Ancak artık yeni sistemde e-Okul kapanmıyor. Bu sebeple öğrenciler karne dağıtım günü olan 19 Ocak tarihine kadar e-Okul sistemine giriş yapabilecek.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.



VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?



E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.



İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.







