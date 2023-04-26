e-Nabız uygulaması Katar'a satıldı mı? e-Nabız satıldı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın eşi tarafından kurulan ve e-nabız sistemini ilk tasarlayan şirket olan Bilbest isimli firma, Tiga isimli şirket ile sağlık Bakanlığı aleyhinde dava açtı. Dava, Tiga adlı firmanın e-nabız uygulamasını Katar'a "kendi mülkiyetindeymiş" gibi satması nedeniyle açıldı. Firmanın diğer Sağlık Bakanı yardımcısı Şuayip Birinci'ye yakın olduğu da öne sürüldü.Açılan davaya cevap veren Tiga firması, Bilbest'in yaptığı e-nabız uygulamasının ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle sağlık bakanlığı ile alınan karar doğrultusunda kendileri tarafından "sil baştan" yazıldığını iddia etti.T24 tarafından ortaya çıkarılan detaylarda her iki şirketin de iki Sağlık Bakanı Yardımcısı'yla ayrı ayrı ilişkili olduğu belirtildi. Bilbest, Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın eşi tarafından kurulmuşken Tiga'nın Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'ye yakın olduğu öne sürüldü.Bilbest, Tiga ve Bakanlık aleyhine dava açtı. Bu davada Tiga'nın e-Nabız altyapısını Katar'a satarak fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesi yer aldı. Mahkemeye sunulan dilekçede e-Nabız'ı oluşturan iki temel alt yapı sisteminin Bilbest tarafından geliştirildiği, kullanım hakkının Sağlık Bakanlığı'na devredildiği ifade edildi.Uygulamanın bakım, onarım ve güncelleme işlerini üstlenen Tiga'nın ise çalışmalar sırasında elde ettiği kodlama verilerini kullanarak e-Nabız'ı ticari bir ürüne dönüştürdüğü belirtildi. Tiga'nın bu ticaretten sağladığı kazancın mahkeme tarafından tespit edilmesi ve Bilbest'e ödenmesi talep edildi.Söz konusu dava, e-Nabız verilerinin satılmasını değil, e-Nabız uygulama altyapısının satılmasını içermektedir. Dolayısı ile en azından şu aşamada vatandaşlara ait verilerin Katar'ın eline geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir.Tiga, mahkemeye sunduğu cevapta Bilbest'in ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı talimatıyla sil baştan yazdıklarını öne sürdü.Sağlık Bakanlığı, mahkemeye gönderdiği dilekçede e-Nabız'ın, 2017 yılında sil baştan oluşturulduğunu yeniden vurgulayarak bu yenilemenin Bakan Yardımcısı Birinci'nin liderliğinde gerçekleştirildiğini belirtti. Birinci'nin Tiga şirketiyle ilişkili olduğunun öne sürüldüğünü yeniden hatırlatalım.Bakanlık, 2017 yılındaki yenileme sonucunda ortaya çıkan ürünün fikri mülkiyetinin Tiga'ya ait olduğunu savundu. Ayrıca mahkemeden davanın gizli yürütülmesi talebinde bulundu.Bilbest, Bakanlığın verdiği cevaba karşı cevap vererek Tiga ve Sağlık Bakanlığı arasında "ihtiyari dava arkadaşlığı" bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Bakanlığın sunduğu cevapta Bakan Yardımcısı Birinci hakkında övgüler yer aldığını ve bunun nedeninin anlaşılamadığını ifade etti. O övgülere şu şekilde karşı çıkıldı:"Davalı Sağlık Bakanlığı herhangi bir bilişim eğitimi veya belgesi olmayan bir pratisyen hekimin (Dr. Şuayip Birinci) sayısız büyük bilişim projesini tasarladığına, liderlik ettiğine ve adım adım tarif edebileceğine inanarak bir cevap dilekçesi sunmuş ve eserin fikri mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu ileri sürmüştür."Davanın günümüzde hangi süreçte olduğu bilinmiyor. Öte yandan en ilginç detay olan e-Nabız'ın Katar'a satıldığı iddiasının gerçekliği de gizemini koruyor.