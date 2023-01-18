Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 17:13 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 17:13

e-Karne ne zaman açılacak? 2023'te e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?

e-Karne ne zaman açılacak sorusu not girişlerini bekleyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2023'te e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor sorusu da merak edilen başlıklar arasında. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim döneminin ilk yarısı 20 Ocak'ta tamamlanıyor. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala e-Okul üzerinden dönem dönem yaşanan yoğunluk sebebiyle veliler 'e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanıyor?' sorularının yanıtlarına odaklandı. İşte konuya dair merak edilenler....

e-Karne ne zaman açılacak? 2023'te e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?
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Karne gününün yaklaşmasıyla beraber e-okul not girişinin kapanma tarihine yönelik sorgular başladı, e okul not girişi karnelerin veriliş günü olan 20 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kısaca VBS, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz hizmet veriyor ancak yoğunluk nedeniyle zaman zaman girilememesi  ile beraber e-Okul kapatıldığı şeklinde yorumlanmakta. Peki e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak? e-Okul karne notu görüntüleme ekranı...

E- KARNE NE ZAMAN AÇILACAK 2023? 

2023 e-karne, şube yazılı ortalamaları, devamsızlık, not, nakil, merkezi sınav, teşekkür, takdir gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgileri veli ve öğrencilerin erişimine sunan e-karne gününe kadar açık tutulmakta. 

Öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" web sitesi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecekler.
e-Karne öğrencilere dijital olarak verilen karnelerdir. Pandemi döneminde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden aktarılmıştı.

E-OKUL KAPANACAK MI?

Tüm öğrenciler, için e-Okul giriş ekranı açık olmaya devam ediyor. Veliler ve öğrenciler karne gününe kadar ve daha sonrasında da e-Okul'a giriş yapabilirler.

Öğretmenlerin ise dönem sonunda e-Okul'a not girişi yapması, öğrencilerin de sınav puanı görüntüleme çabası sebebiyle e-Okul'da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle öğrenciler tarafından e-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde dillendirilmekte.

E- OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

E-Okul üzerinden öğrencilere ait sınav detayları, öğrenci bilgileri, not bilgisi, duyurular, devamsızlık bilgisi, haftalık ders bilgisi, sınav tarihleri ile beraber geçmişte alınan bilgiler görüntüleneblmekte.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Birinci dönemin bitmesine kısa bir zaman kala öğrenciler, veliler, öğretmenler e-Okul'a yoğun ilgi göstermekte.

e-Okul VBS'ye giriş yapmak için okul numarası T.C. kimlik numarası bilgisi gerekmektedir.

Daha sonra açılan ekranda VBS Güvenlik Kontrolü kısmında öğrenciye ait sorular yanıtlanarak sisteme giriş yapılır.


Ardından sol tarafta bulunan menüden "Not Bilgisi" kısmı işaretlenerek öğrenciye ait birinci ve ikinci dönem notları görüntülenebilmekte.

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