e-Karne ne zaman açılacak? 2023'te e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?

E- KARNE NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

E-OKUL KAPANACAK MI?

Karne gününün yaklaşmasıyla beraber e-okul not girişinin kapanma tarihine yönelik sorgular başladı, e okul not girişi karnelerin veriliş günü olan 20 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kısaca VBS, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz hizmet veriyor ancak yoğunluk nedeniyle zaman zaman girilememesi ile beraber e-Okul kapatıldığı şeklinde yorumlanmakta. Peki e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak? e-Okul karne notu görüntüleme ekranı...2023 e-karne, şube yazılı ortalamaları, devamsızlık, not, nakil, merkezi sınav, teşekkür, takdir gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgileri veli ve öğrencilerin erişimine sunan e-karne gününe kadar açık tutulmakta.Öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" web sitesi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecekler.e-Karne öğrencilere dijital olarak verilen karnelerdir. Pandemi döneminde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden aktarılmıştı.Tüm öğrenciler, için e-Okul giriş ekranı açık olmaya devam ediyor. Veliler ve öğrenciler karne gününe kadar ve daha sonrasında da e-Okul'a giriş yapabilirler.Öğretmenlerin ise dönem sonunda e-Okul'a not girişi yapması, öğrencilerin de sınav puanı görüntüleme çabası sebebiyle e-Okul'da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle öğrenciler tarafından e-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde dillendirilmekte.E-Okul üzerinden öğrencilere ait sınav detayları, öğrenci bilgileri, not bilgisi, duyurular, devamsızlık bilgisi, haftalık ders bilgisi, sınav tarihleri ile beraber geçmişte alınan bilgiler görüntüleneblmekte.Birinci dönemin bitmesine kısa bir zaman kala öğrenciler, veliler, öğretmenler e-Okul'a yoğun ilgi göstermekte.e-Okul VBS'ye giriş yapmak için okul numarası T.C. kimlik numarası bilgisi gerekmektedir.Daha sonra açılan ekranda VBS Güvenlik Kontrolü kısmında öğrenciye ait sorular yanıtlanarak sisteme giriş yapılır.Ardından sol tarafta bulunan menüden "Not Bilgisi" kısmı işaretlenerek öğrenciye ait birinci ve ikinci dönem notları görüntülenebilmekte.