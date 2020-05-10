E Futbol : Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig yıldızları E-Futbol turnuvasıyla karşı karşıya geliyor.Mart ayından beri uzak kaldığımız Süper Lig heyecanı, bu hafta sonuSüper Lig'de forma giyen 18 futbolcu, kendi takımlarını temsilen bu nefes kesen turnuvaya katıldı. Eleme usulüne göre oynanan turnuvada maçı kazanan oyuncu, takımıyla beraber final yolculuğuna devam ediyor.Türkiye E-Futbol Turnuvası son 16 turunda H.K. Kayserispor oyuncusu Cenk Şahin ile karşılaşan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, maçı 4-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.Emre Akbaba ise Türkiye eFutbol Kupası'nda rakibi Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İki yıldız, Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.Maç bugün 13.40'ta oynanacak. Bu zorlu karşılaşmanın galibi merakla bekleniyor.