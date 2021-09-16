E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı canlı olarak Tuttur'da

UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı canlı olarak Tuttur'da
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16 Eylül 2021 10:17
Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Frankfurt'un galibiyetine 1,44 oran verilirken Fenerbahçe'nin kazanmasına 4,10 oran uygun görüldü. Beraberliğin oranı 3,45 olarak açıklanırken 2,5 ALT oranı 1,83 ve 2,5 ÜST ise 1,52 oranla bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Frankfurt'un atmasına 1,56 oran verilirken ilk golü Fenerbahçe'nin atmasına 2,37 ve Gol olmaz oranı ise 12.00 oran uygun görüldü.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Frankfurt ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,56 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,76 olarak değerlendirildi.

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