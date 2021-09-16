Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Frankfurt'un galibiyetine 1,44 oran verilirken Fenerbahçe'nin kazanmasına 4,10 oran uygun görüldü. Beraberliğin oranı 3,45 olarak açıklanırken 2,5 ALT oranı 1,83 ve 2,5 ÜST ise 1,52 oranla bültende yer aldı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Frankfurt'un atmasına 1,56 oran verilirken ilk golü Fenerbahçe'nin atmasına 2,37 ve Gol olmaz oranı ise 12.00 oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Frankfurt ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,56 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,76 olarak değerlendirildi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Frankfurt'un galibiyetine 1,44 oran verilirken Fenerbahçe'nin kazanmasına 4,10 oran uygun görüldü. Beraberliğin oranı 3,45 olarak açıklanırken 2,5 ALT oranı 1,83 ve 2,5 ÜST ise 1,52 oranla bültende yer aldı.
FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Frankfurt'un atmasına 1,56 oran verilirken ilk golü Fenerbahçe'nin atmasına 2,37 ve Gol olmaz oranı ise 12.00 oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Frankfurt ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,56 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,76 olarak değerlendirildi.
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