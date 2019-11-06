E-Euro 2020'de Milli Takýmýmýz Avrupa Þampiyonasý'na katýlýyor

UEFA ve Konami'nin ortaklaþa düzenlediði E-Euro 2020 Eleme maçlarý tamamlandý ve Türkiye son 16 Takým arasýna adýný yazdýrarak Avrupa Þampiyonasý'nda mücadele etme hakký kazandý.



Ülkemizi temsil eden milli oyuncularýmýz Mücahit Sevimli ve Ali Doðan Barutçu þampiyonaya Türkiye'nin adýný yazdýrarak önemli bir baþarýnýn altýna imza atmýþ oldu.



Temmuz ayýnda Londra'da offline olarak yapýlmasý planlanan E-Euro 2020 finalleri Pandemi ilan edilmesi nedeniyle Mayýs ayýnda her milli takýmýn, kendi ülkesinden online katýlýmý ile gerçekleþecek.



