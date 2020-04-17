E-devlette 1000 Lira Sosyal Yardım Başvuru nasıl yapılır? 1000 Lira Yardım Başvurusu

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Türkiye'de 1000 lira sosyal yardım başvurusu yapıldığı biliniyordu ve 3. faz sosyal yardım ödemeleri için çalışma yapıldığı belirtildi. Bu ödemeler sayesinde koronavirüs 1000 lira yardımı için gösterilen ilgiye vatandaşlar almaya başladı. Daha önce yapılan 1000 lira yardımından yararlanmayan vatandaşların alacağı şekilde düzenlenecek ödemelerin istenen ölçüde kişiye ulaştırılması tahmin ediliyor. Koronavirüs yüzünden çalışamayan Türkiye'deki vatandaşların yararlanabileceği konuyla ilgili detayları haberimizde dermemiş bulunuyoruz.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1. faz 1000 TL sosyal yardımlarını 2 milyon 111 bin haneye nakdi olarak Nisan ayında yaptı. Daha önceki sosyal yardımdan faydalanamayan hane geliri düşük vatandaşlar için bakanlıktan müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz 1000 TL sosyal yardım paketi hazırlanmaya başlandığını duyurdu.1000 TL sosyal yardıma e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 1000 Lira 2. faz sosyal yardımdan, daha önceki 1000 TL sosyal yardımdan faydalanmamış toplam 2,3 milyon vatandaş faydalandı. 2. faz 1000 TL sosyal yardımları PTT görevlileri ile hanenizin kapısına kadar gelecek. Haneye kadar PTT memurlarının gelip 1000 TL sosyal yardımları teslim etmesinin temel nedeninin koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önemli bir tedbir olduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3. faz sosyal yardımlarının da PTT şubelerine gitmeksizin kapıda yapılacağını ifade etti. Peki, 3. faz sosyal yardımlara ne zaman başvurulacak? 3. faz 1000 TL sosyal yardımlara e-Devlet üzerinden nasıl başvurulur?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır." denildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk fazda olduğu gibi ikinci fazda da başvuru olmayacağını açıkladı. Ancak Bakan Selçuk, 3. Faz olarak da planlarının olduğunu ve 3. Faz başvurularını e-Devlet üzerinden alacaklarını belirtti. Ayrıca bakanlık, 3. Faz başvuru tarihleri hakkında açıklamada bulunmadı.1000 TL sosyal yardımın ilk fazında toplamda 2 milyon 111 bin hane faydalandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2. fazda toplam 2 milyon 300 bin haneye sosyal yardım tanımlanacağını duyurdu. Selçuk, 3. faz 1000 TL sosyal yardımlarına ilişkin "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" sözlerine yer verdi. 3. faz sosyal yardımı başvurularının Mayıs ayında yapılacağı tahmin edilirken, 3. faz sosyal yardımlarının 2. faz sosyal yardımları gibi ödemelerin PTT görevlileri tarafından hanelerin kapılarında yapılacağı, 1000 TL sosyal yardımı temin etmek için PTT şubelerine gitmeye gerek kalmayacağı ayrıca ifade edildi. 3. Faz sosyal yardımdan, 1. ve 2. faz sosyal yardımdan faydalanmamış kişiler değerlendirilecek.3. faz sosyal yardım başvuru tarihlerini ilk iki sosyal yardım fazındaki gibi kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 1000 TL sosyal yardımı alabilmek için haber akışını iyi takip etmesi gerekiyor. Uzmanlar, ilk iki faz 1000 TL yardımdan faydalanan düşük hane gelirli vatandaşların sosyal yardımlara ilişkin gündemi iyi takip ettiğine işaret etti. 3. faz 1000 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların gündemi çok iyi takip etmesi gerektiğini ifade etti.