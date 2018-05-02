E Devlet miras sorgulama, E Devlet'te miras nasıl sorgulanır?

E-Devlet sisteminde yeni bir bölüm açıldı. Miras sorgulama işlemi yapmak için hangi işlemler gerekiyor? Miras durumlarını öğrenmek isteyenler, www.turkiye.gov.tr adresine girmeye çalıştı. İşte detaylar...Kamu ve devlet hizmetlerinin kolayca yapıldığı e-Devlet sistemi üzerinden yeni bir hizmet aktif hale geldi. E-Devlet'te Adelet Bakanlığı'nın "Veraset İlami Sorgulama" başlığı altında açılan hizmet ile miras sorgulama yapılıyor. Bu hizmet, 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.E-Devlet üzerinden miras sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifreniz yoksa bu hizmetten ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet'in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıkran sonra arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazdıktan sonra hizmeti görebilecekler. Daha sonra gelen pencerede miras sorgulama yapabilmek için 'Miras Bırakan T.C. Kimlik Numarası"nı yazması gerekiyor. Ardından sorgula butonuna bastıktan sonra miras sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek.*e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir.1)PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile E-Devlet sistemine giriş yapılabilir.2)Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayınızhttps://www.turkiye.gov.tr/3)Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan "Sisteme Giriş" yazısına tıklayınız.4)Tıkladıktan sonra açılan sayfada size ait olan T.C. kimlik numaranız ile PTT şubelerinden aldığınız e-Devlet şifresini yazarak giriş yapabilirsiniz.E-Devlet sistemine girildikten sonra sol tarafta bulunan menü kullanılarak kamu kurumlarının listesine ve verdikleri hizmetlerin listesine erişilebilir.Vatandaşlar e-devlet şifresi olmadan veya PTT'ye gidip bu işlemi yapmadan da bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Çalıştığınız bir çok bankada internet bankacılığını kullanıyorsanız, e-devlet girişi yapabiliyorsunuz.Bunun için https://giris.turkiye.gov.tr/Giris adresinden üst menüde bulunan 'internet bankacılığı' seçeceğini işaretleyip, ardından kendi bankanızın logosunun barındığı bölüme girmeniz yeterli olacak.Bu aşamadan sonra internet bankacılığına nasıl giriş yapıyorsanız aynı şekilde e-devlet imkanlarından faydalabilirsiniz.Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.Şifre, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.E-Devlet şifresinin unutulması durumunda sistem üzerinde şifre değişikliği işlemi yapılabilir. Şifre değişikliğinin yapılabilmesi için, sisteme daha önce girildiğinde cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Eğer sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse, PTT şubesine giderek yeni şifre temin edilebilir.PTT şubesi tarafından verilen E-Devlet şifreleri akılda kalıcı olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı şifresini değiştirmek isteyen kullanıcılar da şifrelerini değiştirebilirler. Bunun için sisteme giriş yapıldıktan sonra ''Benim Sayfam'' bağlantısından ''Şifre ve Güvenlik'' bölümüne girilmesi gereklidir. Bu bölümden ilgili işlem gerçekleştirilecek, şifre değişikliği yapılabilir.E-Devlet resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra online sistemde açılacak sayfada sizlerden bazı bilgiler kimlik bilgileri istenecektir. Resmi adresin haricinde hiç bir sitede kimlik bilgilerinizi kullanmayın. Bu bilgiler ise T.C kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizdir. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilen alanlara doldurun. Doğru bir şekilde doldurmanız vergi borcu sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Daha sonra vergi borcu sorgulama işlemine en uygun başlığa tıklayın. Ve burada vergi borcu sorgulama için sizden istenilen bilgileri girin. Vergi borcu sorgulama işlemini online olarak gerçekleştirmek işte bu kadar pratik ve hızlıdır. Vergi borcu Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini 7/24 kullanabilirsiniz.PTT'den e-devlet şifresi nasıl alınır, sorusu kafanızı kurcalıyorsa; yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlem sizleri bekliyor diyebiliriz. İlk olarak sıra numarası, ardından vezne işlemleri ve telefonunuza gelen mesajda bulunan şifre... Mesajdaki şifre, sizin e-devlet şifreniz olarak belirlendi ve e-devlet üzerindeki tüm işlemlerinizi o şifre ile gerçekleştirebilirsiniz. Elbette e-devlet şifrenizi sonradan turkiye.gov.tr'den değiştirebiliyorsunuz.Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.Adli Sicil Kaydı SorgulamaAdli Sicil Kaydı DoğrulamaMahkeme Dava Dosyası SorgulamaAile ve Sosyal Politikalar BakanlığıGelir Testi Sonucu SorgulamaIMEI SorgulamaMobil Hat SorgulamaNumara Taşıma SorgulamaAraç SorgulamaSürücü Belgesi Ceza Puanı SorgulamaSürücü Belgesi İptal Bilgisi SorgulamaVergi Borcu SorgulamaOGS Geçiş Bilgileri SorgulamaOGS İhlal Bilgileri SorgulamaOGS Hesap Detayı SorgulamaAçık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi SorgulamaAçık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi DoğrulamaAskerlik Durum Belgesi İşlemleriAskerlik Durum Belgesi SorgulamaAskerlik Durum Belgesi Doğrulama4A Hizmetleri4A Banka ve Adres Değişikliği4A Emekli Aylığı Kesintileri4A Emekli Aylık Bilgisi4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama4A Emeklilik Kaydı4A Emekli Ödeme Bilgileri4A Hizmet Dökümü4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama4B Hizmetleri4B Banka ve Adres Değişikliği4B Basamak Bilgisi4B Borç Durumu4B Emekli Aylığı Kesintileri4B Emekli Aylık Bilgisi4B Hak Sahipliği4B Hizmet Bilgisi4B Ödeme Dökümü4B Tescil Kaydı4B 6111 Yapılandırma Borç Bilgileri4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi4B Emekli Aylığı Hesaplama4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı4C Hizmetleri4C Banka Değişikliği4C Bir Aylık Maaş Tercihi4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri4C Emekli Aylık Bilgisi4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü4C Tescil Kaydı4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi