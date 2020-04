E devlet maske - Bedava maske nasıl sipariş edilir?

5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla ücretsiz maske dağıtılacak!üzerinden formu dolduran vatandaşlar, maskeleri ücretsiz olarak evlerine kadar alabilecke. Her vatandaşın, her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT Kargo ileT.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.-Fiberglass ve lateks içermemektedir.-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.-Kolay kullanıma uygundur.-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.-Hijyenik ve CE'li dir.-Yüze tam uyumludur.-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.