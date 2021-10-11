E-Devlet ad soyad, isim soyisim değişikliği nasıl yapılır?

E-DEVLETTEN AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İSİM SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR? YOUTUBE İZLE

Resmi duyuru ile birlikte ad soyad değişikliği yapmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yeni uygulama ile artık mahkeme açılmadan isim soyad değikliği başvuruları yapılabiliyor. İsim soyad değişikliği yapmak isteyenlerin bu isteklerinin yerine gelmesi için artık mahkeme kararı aranmayacak.T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.Ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlarımız 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.Yapılan resmi açıklamaya göre 6 Aralık 2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden isim soyad değişikliği yapılabiliyor.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetinin, e-Devlet kapısına taşındığı belirtildi.Artık E-devlet üzerinden adı ve soyadı değişikliği yapılabiliyor. Eğer e-devlet üzerinden soyadımı değiştirmek istiyorum diyenlerin nasıl başvuru yapacağı belli oldu.E-devlet girişi yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederseniz başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.