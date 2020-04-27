E-Devlet 1000 TL yardımına nasıl başvurulur? 1000 TL yardım için başvuru şartları neler?

Daha önceki iki yardım ödemelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendi veri tabanını kullanarak ihtiyacı olan ailelere yardım yapmıştı. 1000 TL sosyal yardım programının 3. fazında başvuru ile yardım yapılacak. Sosyal yardım programının başvuru şartları belli oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz...1000 TL sosyal yardım başvuruları başladı. Başvuru şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3. faz 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için başvurular başladı. 1000 TL yardım başvurusu e- Devlet…İlk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi:"Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2,3 milyon haneye Faz 2 kapsamında 1000 TL nakdi yardım yapıyoruz."Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor.Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.Bakan Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi.3. faz yardımları için başvurular e-devlet üzerinden alınacak.