E devlet 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı

Corona virüsünden dolayı alınan kararla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası veriyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşları kapsayan yardım parası için başvurular devam ediyor. Peki sosyal yardım parası kimlere verilir? E-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama 2020...

20 Nisan 2020 07:39
E devlet 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı
Yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım parası ödeniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelerin PTT şubelerinden verileceğini açıklamasının ardından şubelerde yardım alacak vatandaşların birikmesi ve yaşanan yoğunluk nedeniyle tehdit oluşturması sonucu alınan bu kararla birlikte artık kimsenin evden çıkmasına gerek olmadığı ve 1000 TL'lik yardım parasının PTT görevlileri ve Bekçiler eşliğinde evlere yapılacağı açıklamıştı.
 

PTT Kartı olan kişiler 1000 TL'lik yardım parasını kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilirler. PTT'lerde sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar için alınan tedbir kapsamında kapatılan işyerleri ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. 3 Nisan 2020'den itibaren 5 gün içinde 1000 TL'lik yardım herkesin evine yapılacak.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI E-DEVLET SORGULAMA 

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA



SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU

Başvuruların otomatik olarak bakanlık tarafından yapıldığı sosyal yardım için ödemeler, 1 Nisan'da PTT üzerinden gerçekleşecek. Sosyal yardımdan, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alan bazı vatandaşlar yararlanmış olacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIM PARASI ÖDEME TARİHLERİ - 2020

0 ve 5 olanlara bugün 1 ve 6 olanlara yarın, 2 ve 7 olanlara 3'ünde 3 ve 8 olanlara 4'ünde 4 ve 9 olanlara 5'inde ödeme yapılacak. PTT Kartı olanlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; - 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
veya - 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.''

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