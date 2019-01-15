E Bordro Ocak 2019 maaş görüntüleme sayfası, E-bordro 2019 memur maaş sorgulama

Memur maaşları, E Bordro Ocak 2019 maaş görüntüleme sayfası, E-bordro 2019 memur maaş sorgulama ile ilgili soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte E Bordro Ocak 2019 ile ilgili tüm detaylar...

15 Ocak 2019 03:38
E Bordro Ocak 2019 maaş görüntüleme sayfası, E-bordro 2019 memur maaş sorgulama
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E BORDRO OCAK MAAŞ SORGULAMA

Maaş bordroları her ayın 14'ünde yayınlanıyor. 657 numaralı kanuna göre devlet memuruysanız E-Bordro incelemenizi e-devlet sisteminden yapabilirsiniz..

E-BORDRO SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet üzerinden E-Bordro sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;
1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.



KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro'dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar da maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.

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