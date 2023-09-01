E-bebek halka arz tarihleri: E-bebek halka arz kaç lot verir? | Ebebek halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Ebebek Mağazacılık halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 24 milyon lira nominal tutarda artışla 160 milyon liraya yükseltilecek. Peki, Ebebek halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, düşer? | Ebebek halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, kimin, nasıl alınır?Ebebek Mağazacılık halka arz tarihinin 29-31 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri olarak açıklandı.Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)1 Milyon katılım – 19 Lot (883 TL).1.2 Milyon katılım – 16 Lot (744 TL).1.4 Milyon katılım – 14 Lot (651 TL).1.6 Milyon katılım – 12 Lot (558 TL).1.8 Milyon katılım – 11 Lot (511 TL).2 Milyon katılım – 9 Lot (418 TL) dağıtabilir.Ebebek Mağazacılık hissesi 46,50 TL'den halka arz olacak.Ebebek Mağazacılık hissesinin sembolü "EBEBK" olacak.Ebebek halka arzına Ünlü Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumlar şu şekilde;Konsorsiyum üyeleri arasında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bulunurken, Akbank T.A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler yer almıyor.A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Denizbank A.Ş.Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Galata Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Fibabanka A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halk Bankası A.Ş.ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleriİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Bankası A.Ş.InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odeabank A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.QNB Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul DeğerlerŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.Ebebek Mağazacılık halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı.Ebebek Mağazacılık'ın halka arz açıklık oranı 29,41%'dır. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır.Ebebek halka arzı "Eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleşecek.Ebebek Mağazacılık şirketinin 11 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 25,59%'u Ahmet Afif Topbaş'a, 19,60%'ı Mahmud Muhammed Topbaş'a, 19,59%'u Musa Topbaş'a, 13,42%'si Halil Erdoğmuş'a, 7,43%'ü Fatma Hande Topbaş'a, 7,43%'ü Fatma Zehra Ülker'e, 4,91%'i Kamal Anthony Hatoum, 0,97'si Osman Mollalioğlu'na, 0,54'sü Mustafa Latif Topbaş'a, 0,49% Tahir Uğur Temizer'e ve 0,03%'ü Bedia Ebru Işın'a aittir.2023/3 Hasılat: 1,8 Milyar TL2023/3 Brüt Kar: 576,6 Milyon TL2022 Hasılat: 4,5 Milyar TL2022 Brüt Kar: 1,5 Milyar TL2021 Hasılat: 2,0 Milyar TL2021 Brüt Kar: 669,3 Milyon TL2020 Hasılat: 1,5 Milyar TL2020 Brüt Kar: 496,7 Milyon TLŞirketin net satışları 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda 1.522.090.686 TL iken 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mal yılda 35,50%'lik bir artışla 2.062.506.972 TL'ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sonra eren mali yılda 121,53%'lik artışla 4.569.147.722 TL'ye ulaşmıştır.2023 yılın ilk çeyreğinde net satışlar 1.833.186.798 TL olarak gerçekleşmiş olup 2022 yılı ilk çeyreğinde 801.267.726 TL'lik net satışlara göre 128,79% artış göstermiştir.