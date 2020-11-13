Dzyuba'dan 5 milyon dolar istediler!

Artem Dzyuba, geçtiğimiz günlerde internete yayılan mastürbasyon videosu sonrası Rus Milli Takımı'ndan uzaklaştırıldı.Rus polisi, 32 yaşındaki forvetin videosunu internete yükleyen şantajcının kimliğini tespit etti.Şantajı yapan kişi, videoyu internetten kaldırmak için 5 milyon dolar talep ediyor. Eldeki bilgiler doğrultusunda bir cezai işlem yapılması mümkün görünüyor.Hapisle sonuçlanabilecek bu süreç için henüz bir karar verilmiş değil. Rus Milli Takımı teknik direktörü Cherchesov, Kasım ayı boyunca oyuncuya milli davet gönderilmeyeceğini açıkladı.