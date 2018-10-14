Dzyuba: 'Türkiye'nin iyi oyuncuları var ama...'

Rusya'nın Uluslar Ligi'nde2-0 yendiği maçta 90 dakika oynayan, karşılaşmanın ardından konuştu."Çok mutluyuz çünkü zor bir maçtı. Müthiş bir atmosfer vardı ve taraftarı mutlu etmek istiyorduk. Üzerimizde baskı vardı""İkinci yarı daha kolay geçti. Cheryshev'in golüyle rahatladık. Denis, bizim sihirli değneğimiz. Bir anda ortaya çıkıyor""Türkiye'nin bireysel olarak iyi oyuncuları var ancak savunmada sorun yaşıyorlar. Ayrıca ikinci yarı çok koştular"