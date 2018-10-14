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Dzyuba: "Türkiye'nin iyi oyuncuları var ama..."

Rusya'nın Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta takımının santrforu olarak sahaya çıkan Artem Dzyuba, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dzyuba: 'Türkiye'nin iyi oyuncuları var ama...'
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14 Ekim 2018 23:54
Rusya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta 90 dakika oynayan Artem Dzyuba, karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Artem Dzyuba'nın açıklamaları;

"Çok mutluyuz çünkü zor bir maçtı. Müthiş bir atmosfer vardı ve taraftarı mutlu etmek istiyorduk. Üzerimizde baskı vardı"

İKİNCİ YARI DAHA KOLAYDI

"İkinci yarı daha kolay geçti. Cheryshev'in golüyle rahatladık. Denis, bizim sihirli değneğimiz. Bir anda ortaya çıkıyor"

İYİ OYUNCULARI VAR

"Türkiye'nin bireysel olarak iyi oyuncuları var ancak savunmada sorun yaşıyorlar. Ayrıca ikinci yarı çok koştular"

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