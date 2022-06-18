Dzyuba maaşında indirime gitti; Jesus sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken tecrübeli oyuncu Artem Dzyuba için teklif edilen maaş belli oldu.
Rus forvet Artem Dzyuba, Fenerbahçe ile masaya 2 milyon euroluk maaş talebiyle oturdu, ancak bunu 1.5 milyon euroya kadar indirdi. Fenerbahçe yönetimi ise 1.2 milyon euronun üzerine çıkmayacağını karşı tarafa iletti.
Rus forvet Artem Dzyuba, Fenerbahçe ile masaya 2 milyon euroluk maaş talebiyle oturdu, ancak bunu 1.5 milyon euroya kadar indirdi. Fenerbahçe yönetimi ise 1.2 milyon euronun üzerine çıkmayacağını karşı tarafa iletti.
Rus basınına göre, kariyerini Türkiye'de sürdürmek isteyen tecrübeli golcü, bu teklifi kabul etmeye yakın. Çift forvetli bir taktikle oynamayı planlayan Jesus'un, Dzyuba'ya sıcak baktığı belirtildi.