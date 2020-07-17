Rus Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba için transfer açıklaması geldi.



Menajer Alexander Manyakov, Fenerbahçe'nin Dzyuba ile ilgilendiğini ancak oyuncunun bu transfere sıcak bakmadığını duyurdu.



Manyakov açıklamasında, "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var ama Türkiye'ye gitmeyecektir. Bildiğim kadarıyla böyle bir şeyi düşünmüyor. Yeni sözleşme için Zenit ile görüşüyor. Zenit'te kalacak mı onu zaman gösterecek" dedi.



GALATASARAY DA İSTEDİ



Sezon başında Galatasaray da Dzyuba için teklif yapmış ancak oyuncu kabul etmemişti. Menajer Valerius Mizhigurskis, "Galatasaray yönetimi beni aradı ve Dzyuba'nın transfer ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Ben Dzyuba'nın menajeri değilim ama yakın arkadaşıyım ve kendisini yakından tanırım. Dzyuba'ya Galatasaray'ı söyledim, o da bana hayır dedi. Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemiyor. Dzyuba evet deseydi, Galatasaray resmi teklif yapmaya hazırdı. Galatasaray teknik direktörü onu çok istemiş. Ancak Dzyuba hayır dedikten sonra para konuşulmadı bile.'' sözlerini kullanmıştı



Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı.



