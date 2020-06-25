Dzeko'dan Roma'ya galibiyet hediyesi

Cengiz Ünder'in takımı Roma, geriye düştüğü maçı Dzeko'nun 2 golüyle Sampdoria'yı mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
Dzeko'dan Roma'ya galibiyet hediyesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2020 01:01
Serie A'nın 27. haftasında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, sahasında Sampdoria'yı konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma geriden gelerek 2-1 kazandı galibiyeti alan taraf oldu.

11. dakikada Gabbiadini'nin Sampdoria ilk yarıyı önde kapatsa da galibiyetini koruyamadı. 64. dakikada Edin Dzeko farkı ikiye çıkardı. 72'de Milli futbolcumuz Cengiz Ünder dahil oldu ve Roma ataklarını sıklaştırdı. 85. dakikada Edin Dzeko bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçiren isim oldu ve galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Roma 48 puana yükselerek ilk 4 hedefini sürdürdü. Sampdoria ise 26 puanda kaldı ve düşme potasından kendini yukarıya bu hafta da çıkaramadı.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için