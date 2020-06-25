Dzeko'dan Roma'ya galibiyet hediyesi

Serie A'nın 27. haftasında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, sahasında Sampdoria'yı konuk etti.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma geriden gelerek 2-1 kazandı galibiyeti alan taraf oldu.



11. dakikada Gabbiadini'nin Sampdoria ilk yarıyı önde kapatsa da galibiyetini koruyamadı. 64. dakikada Edin Dzeko farkı ikiye çıkardı. 72'de Milli futbolcumuz Cengiz Ünder dahil oldu ve Roma ataklarını sıklaştırdı. 85. dakikada Edin Dzeko bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçiren isim oldu ve galibiyeti getirdi.



Bu sonuçla Roma 48 puana yükselerek ilk 4 hedefini sürdürdü. Sampdoria ise 26 puanda kaldı ve düşme potasından kendini yukarıya bu hafta da çıkaramadı.



